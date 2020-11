Rüttenscheid: Essener erhält Orden in seiner Heimat Polen

Der aus Polen stammende Rüttenscheider Tomasz Onoskiewicz-Henel hat in seinem Heimatland eine besondere Auszeichnung erhalten. Ihm wurde das Kreuz der Freiheit und Solidarität verliehen. Der 63-Jährige gehörte Anfang der 80er Jahre in seinem Heimatort Pulawy, im Osten Polens gelegen, zu den Mitbegründern der Gewerkschaft Solidarnosc. Als sie 1981 nach der Verhängung des Kriegsrechts verboten wurde, habe sie die Arbeit im Untergrund fortgesetzt, Schriften verbreitet und mit anderen Oppositionellen zusammengearbeitet, berichtet Onoskiewicz-Henel.

1985 verließ er Polen und fand in Deutschland Asyl. Von der Bundesrepublik aus versuchte er Kontakte zu Menschen und Organisationen aufzubauen, die Solidarnosc unterstützten, berichtet der Essener. Aufgrund seiner Verbindungen nahm er sowohl noch vor, aber auch nach dem Mauerfall an verschiedenen internationalen Konferenzen und Gesprächsforen teil. So hat Onoskiewicz-Henel noch Bilder aufbewahrt, auf denen er gemeinsam mit dem ehemaligen Gewerkschaftsführer und späteren Staatspräsidenten Lech Walesa zu sehen ist.

Festakt in der polnischen Hauptstadt

Die Auszeichnung wird seit 2010 verliehen, bislang an rund 4000 Polen. Sie geht auf eine Initiative des damaligen Staatspräsidenten Komorowski zurück. Der Essener hat die Medaille bei einem Festakt in der Warschauer Marshall Pilsudski-Halle von dem Präsidenten des Instituts für nationale Erinnerung Jaroslaw Szarek und der Präsidentenberaterin Zofia Romaszewska. Er freue sich sehr über den Orden, sagt der Rüttenscheider, der mit einer Deutschen verheiratet ist und dessen Tochter heute in der Modebranche arbeitet und in Schweden lebt.

Ein kritischer Geist ist Onoskiewicz-Henel bis heute geblieben. Die heutige Entwicklung in Polen betrachte er mit großer Sorge. Vor allem gelten seine Bedenken dem Vorgehen, die Unabhängigkeit der Justiz auszuhöhlen. Das stelle eine Gefahr für ein demokratisches Gemeinwesen dar, unterstreicht Onoskiewicz-Henel. Die Entwicklung findet er auch deshalb so bedenklich, weil sie den Zielen zuwiderlaufe, für die er und viele weitere Oppositionelle seinerzeit gekämpft hätten.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]