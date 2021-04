Blaulicht Rüpel-Kids in Essen zücken Messer und greifen Polizisten an

Essen. Fünf Kinder zwischen 11 und 14 Jahren haben in Altenessen einen Mülleimer demoliert, Zeugen mit dem Messer bedroht und die Polizei attackiert.

Eine Gruppe von Rüpel-Kids im Alter zwischen 11 und 14 Jahren hat in Altenessen einen Müllbehälter demoliert, Anwohner mit einem Klappmesser bedroht und sogar Polizeibeamte angegriffen. Nach Angaben der Polizei mussten die Eltern ihre Kinder auf der Polizeiwache Altenessen abholen.

Zum ersten Mal sei die fünfköpfige Gruppe am Mittwoch (7. April) auf der Krablerstraße unangenehm in Erscheinung getreten. Ein Zeuge habe beobachtet wie das Quintett einen Abfallbehälter mutwillig aus der Halterung trat. Der 45 Jahre alte Essener sprach die Fünf auf ihr Fehlverhalten an und es sei daraufhin zu einem heftigen Wortwechsel gekommen. Einsichtig zeigten sich die Kinder in der Auseinandersetzung jedoch nicht. Im Gegenteil: Sie hätten dem Essener deutlich zu verstehen gegeben, dass sie seine Ermahnungen nicht interessieren würde.

Dieselbe Gruppe sei am Donnerstagabend (8. April) gegen 18.40 Uhr erneut aufgefallen, weil sie dasselbe Müllgefäß aufs neue beschädigten. Derselbe Anwohner sprach die Rüpel-Kids erneut an, dieses Mal aus seinem Auto heraus.

Polizei findet bei den Kindern drei Klapp- und Springmesser

Eines der Kinder(14) habe sich daraufhin zum Fahrzeug begeben, den Essener zunächst verbal bedroht und schließlich ein Klappmesser gezückt, um die Drohung zu verstärken. Vermutlich überrascht, dass der Bedrohte aus dem Auto stieg, traten die Kinder daraufhin augenblicklich die Flucht an. Bis zum Eintreffen der Polizei verfolgte der Essener die Kinder in seinem Auto.

Der zuvor bereits aufgefallene 14-Jährige bedrohte den durchsuchenden Beamten und ergriff unerwartet den Kragen der Schutzweste. Den Griff löste der Beamte und legte dem 14-Jährigen Handfesseln an. Bei der Durchsuchung der Kinder konnten insgesamt drei Klapp- bzw. Springmesser aufgefunden werden.

Die Kinder sind nach Polizeiangaben strafmündig, gegen sie werden nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt.