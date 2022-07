„Rü Genuss“ 2022 in Rüttenscheid: Das erwartet die Besucher

Essen-Rüttenscheid. Die Rüttenscheider Genussmeile „Rü Genuss“ ist zurück – allerdings in kleinerem Umfang. Sechs Gastronomen sind dabei. So sieht das Programm aus.

Die Genussmeile „Rü Genuss pur“ ist zurück auf dem Messeparkplatz P2 – in diesem Jahr allerdings unter einem anderen Namen. „Rü Genuss Live“ wird das Event heißen. Und auch sonst ist diesmal einiges anders. Die erste Veranstaltung nach der Corona-Pause wird am letzten Juli- und ersten August-Wochenende in kleinerem Rahmen stattfinden: Etwa zwei Drittel der gewohnten Fläche werden genutzt, 2000 Sitzplätze stehen zur Verfügung. Das Motto lautet „Come together“ („Kommt zusammen“). Erwartet werden nahezu genauso viele Besucherinnen und Besucher wie vor der Pandemie.

2020 und 2021 hatte die Veranstaltung coronabedingt ausfallen müssen. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ende 2020 starb Gastronom Werner Rzepucha, der Initiator der Genussmeile. Nun ist die BRT Event GmbH, die das Event zuletzt mit ihm gemeinsam organisiert hatte, federführend. Mit der Genobank verlor die Veranstaltung dann auch noch ihren Hauptsponsor. Im Herbst 2021 hatte die Bank ihre Filiale am Rüttenscheider Stern geschlossen und sich damit aus dem Stadtteil zurückgezogen.

Rüttenscheider Genussmeile mit sechs Gastronomen

Lange stand auf der Kippe, ob die Genussmeile nun stattfinden kann oder nicht. Doch vor zwei Monaten gab es dann endlich grünes Licht, ein neuer Sponsor war gefunden: die Immobiliengruppe Glück Auf. „Uns war sofort klar: Das passt zu uns“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Rübben. „Auch uns es wichtig, Menschen zusammenzubringen. Deswegen hat uns das Konzept überzeugt.“ Die Genussmeile wird nun an zwei erweiterten Wochenenden stattfinden: Von Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, und von Donnerstag, 4. August, bis Samstag, 6. August.

Das Organisations-und Veranstalterteam der „Rü Genuss Live“: Rolf Krane (Interessengemeinschaft Rüttenscheid), Lambert Blass (Musiker), Rainer Gunz, (Geschäftsführer von Glück Auf Immobilien), Tabea Blassen (Glück-Auf-Immobilien), Wolfgang Rübben (Geschäftsführer von Glück auf Immobilien), Sven Morsbach (Geschäftsführer der BRT Event GmbH), Carsten Ratzke (Stauder) und Christian Gorwa (Niggemann Food) (v.l.). Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr sind deutlich weniger Gastronomen dabei als in den Vorjahren. Normalerweise boten immer etwa 14 bis 16 Lokale ihre Speisen an. Nun sind es nur noch sechs: die Alte Metzgerei, Bliss, La Turka, Lüttinghof – die Burg im Wasser, der Schmachtenbergshof und Da Vinci. Für die Getränke sorgen die Eule, Gatz und das Wirtshaus zur heimlichen Liebe. Außerdem stellen die Organisatoren zwei Cocktailstände und einen Bierwagen.

30.000 Besucher bei Rüttenscheider Genussmeile erwartet

Am Wochenende ab 12 Uhr geöffnet Die Genussmeile „Rü...Genuss Live“ startet am Donnerstag (4.8.) und an den Freitagen (29.7. und 5.8.) immer um 17 Uhr, samstags und sonntags (30.7., 31.7. und 6.8) um 12 Uhr. Geöffnet ist sonntags bis 22 Uhr, an den anderen Tagen bis 24 Uhr. Neben den Essensständen wird auch ein Stand der Glück Auf Immobilien Unternehmensgruppe vor Ort sein. Außerdem wird der gemeinnützige Verein „Flying Hope“ an einem Stand auf seine Arbeit aufmerksam machen.

„Einige Gastronomen haben abgesagt, weil es für sie lange keine Planungssicherheit gab“, erklärt Dimitri Fefelow, Projektleiter des Events. Umso glücklicher sei man über diejenigen, die man habe gewinnen können. Denn: „Die Leute sind hungrig, sie wollen nach der Corona-Zeit unbedingt wieder auf Veranstaltungen gehen.“ Auch deshalb erwartet das Organisatorenteam, dass in diesem Jahr fast genauso viele Besucherinnen und Besucher kommen wie vor der Pandemie. „2019 waren über alle Tage verteilt etwa 30.000 bis 40.000 Menschen da. Wir rechnen diesmal mit 30.000“, sagt Sven Morsbach, Geschäftsführer von BRT Event.

Wie gewohnt wird die Essensmeile von einem musikalischen Programm begleitet. Der neue Name „Rü Genuss Live“ solle den Fokus auf die Live-Musik lenken, erklärt Morsbach. An jedem Abend treten Künstlerinnen und Künstler auf. Darunter sind zum Beispiel der Essener Sänger Lambert Blass mit Band und das musikalische Duo „Benny & Joyce“. Die Bühne wird laut Organisatoren in diesem Jahr nicht mehr in der Mitte des Platzes stehen, sondern an der Seite. „So gibt es keinen Rundlauf um die Bühne mehr. Die Bands spielen immer allen Zuschauern zugewandt“, so Morsbach.

Höhere Preise für Speisen bei der „Rü Genuss“

Personalmangel, gestiegene Preise und Materialknappheit haben – wie zurzeit fast allen Betrieben – auch der Genussmeile zu schaffen gemacht. „Hinter den Kulissen war es manchmal stressig, davon wird man aber bei dem Event nichts merken“, verspricht Morsbach. „Wir sind froh, dass wir nur ein paar kleinere Probleme, aber keinen Totalausfall hatten.“ Die Besucherinnen und Besucher müssen sich allerdings darauf einstellen, mehr zu zahlen als in der Vergangenheit. 2019 lag die von den Veranstaltern gesetzte Obergrenze für die Speisen noch bei zehn Euro, jetzt bei 14 Euro.

2023 soll die Genussmeile wieder wie gewohnt – mit mehr Gastronomen und unter dem Titel „Rü Genuss pur“ – stattfinden. Dann wollen die Organisatoren das zehnjährige Jubiläum des Events in seinem ursprünglichen Rahmen feiern.

