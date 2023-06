Rü-Fest heißt „Projekt Rüttenscheid“: Programm ab Freitag

Essen-Rüttenscheid. In Essen-Rüttenscheid wird am Wochenende gefeiert. „Essen diese“ richtet das neue Rü-Fest aus. Die Programmübersicht für Freitag und Samstag.

Wegen der Pandemie mussten die Fans lange auf ihr geliebtes Rü-Fest in Essen-Rüttenscheid warten, am Ende sogar gänzlich um den Klassiker bangen, als die angestammten Veranstalter von der IG Rüttenscheid (IGR) wegen zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen ihren Rückzug erklärten. Doch dank der Macher von „Essen diese“ erlebt das Event, das stets Zehntausende Feierwillige nach Essen lockte, eine Neuauflage. Wir liefern die wichtigsten Infos zum Spektakel.

„Essen diese“ – dahinter verbirgt sich eine Instagram-Seite, das sich die Themen Unterhaltung, News und Kultur aus der Ruhrmetropole Essen auf die Fahne geschrieben hat. Nicht zuletzt wegen seiner mitunter auch satirischen Inhalte erfreut sich die von einen Essener Trio betriebene Website zunehmender Beliebtheit, verzeichnet mittlerweile 68.000 Follower.

Organisatoren von Essen-diese bekamen Hilfe von Interessensgemeinschaft Rüttenscheid

Gastronom Bastian Herzogenrath gehört zu den Organisatoren des neuen Rü-Festes und will das Event zeitgemäßer gestalten. Dennoch soll das Fest weiterhin alle Altersgruppen ansprechen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Derzeit dominiert allerdings nur ein Thema die Seite: das neue Rü-Fest, das dank tatkräftiger Mithilfe des Gastronomen Bastian Herzogenrath unter dem neuen Namen „Projekt Rüttenscheid“ eine lang ersehnte Renaissance erfährt. „An dieser Stelle sollte man erwähnen, dass uns IGR-Vorsitzender Rolf Krane jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand und so manchen Weg bei der Genehmigung geebnet hat.“ Unisono verspricht das Organisations-Quartett beste Unterhaltung „umsonst und draußen“ an zwei Tagen.

Ein Blick auf die lange Liste der Solokünstler und Bands unterstreicht diesen Plan. „Wir rocken die Rüttenscheider Straße auf vier Bühnen“, sagt Herzogenrath und kündigt neben einem Programm für alle Generationen auch eine faustdicke Überraschung an: „Wenn die Leute sehen, wer sich hinter dem Bandnamen ,Die Opferz’ verbirgt, dürfte dies einen Aha-Effekt auslösen“, sagt der Gastronom schmunzelnd, der seinen Essener Club „19 down“ gleich mit ins Spektakel eingebunden hat. Im „Club Diese“, den die Organisatoren des neuen Rü-Festes im Jahr 2022 im Rüttenscheider Girardethaus eröffneten, wird es eine Aftershow-Party geben.

Rapper PA Sports tritt beim „Projekt Rüttenscheid“ ohne Gage auf

Dass zudem bekannte Künstler wie „PA Sports“ mit von der Partie sind, wertet Herzogenrath als „kleine Sensation“, denn der deutschlandweit angesagte Rapper aus Essen sei normalerweise für ein Open-Air dieser Kategorie gar nicht bezahlbar. „Doch er hat aus Solidarität und Begeisterung für die Jungs von „Essen diese“ auf eine Gage verzichtet.“ Weitere bekannte Gesichter: Banda Senderos, die schon beim Pfingst-Open Air im Werdener Löwental spielten. „Aber es wird auch Newcomer geben, von denen viele Essener Wurzeln haben“, versprechen die Organisatoren.

Die Banda Senderos sind in Essen keine Unbekannten. Ihr Auftritt beim Werdener Pfingst-Open Air im Löwental im Jahr 2019 ist vielen Fans in guter Erinnerung. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Am Freitag, 30. Juni, geht das Fest abends von 18 bis 23 Uhr, am Samstag läuft es auch tagsüber von 11 bis 24 Uhr. Veranstaltungsort ist die Rüttenscheider Straße in Höhe der Hausnummern 100 bis 203 (einschließlich des Parkplatzes an der Martinstraße zwischen der „Butler’s“-Filiale und dem Burger-Restaurant „Hans im Glück.“). Die Programmübersicht samt Spielzeiten auf allen vier Bühnen:

Rü-Fest-Programm am Freitag, 30. Juni:

Eon-Powerstage, Parkplatz Martinstraße (als einziger Spielort des Tages)

18-19 Uhr: Mia Morgan

19.30-20.30 Uhr: Banda Senderos

21-22 Uhr: PA Sports

Aftershow-Partys ab 23 Uhr (Eintritt 10 Euro gesamt für beide Clubs):

„Club 19 Down“ (Techno), Rüttenscheider Str. 114

„Club Diese“ (HipHop; RNB und Afrobeats), Girardetstraße 2

Rü-Fest-Programm am Samstag, 1. Juli:

Eon-Power-Stage

14-14.30 Uhr: Die Opferz

14.45-15.30 Uhr: Kai Shanghai

15.45-16.15 Uhr: Dein Couseng

16.30-17.15 Uhr: OMG

17.45-18.30 Uhr: DOTE

19-20 Uhr: Amilli

20.30-21.15 Uhr: Karrera

Rock-Stage, Rüttenscheider Str. 102

ab 15 Uhr: Ballroom Rockets (Rockabilly)

ab 17.30 Uhr: String (80s Rock Classics)

ab 20 Uhr: Billy Boyz (Rock Cover modern)

Pop-Stage, Rüttenscheider Str. 191

ab 16-23 Uhr (mit Pausen): Albert N‘sanda & Jay Oh (Gewinner RTL Supertalent) + Band (Cover 80s bis heute)

House-Stage, Rüttenscheider Str. 154

15-23 Uhr: DJs Phillip Thomas, Criss Source, Picco B und Jolina

Aftershow-Partys ab 23 Uhr (Eintritt 10 Euro pro Club):

„Club 19 Down“ (HipHop, RNB und Afrobeats)

„Club Diese“ (HipHop, House und Charts)

Burgerheart (House und Techhouse), Rüttenscheider Str. 120

Der 0,3 Liter-Becher Bier oder Cola kostet auf Rü-Fest 3 Euro

Zwischen den Bühnen werden Cocktailstände und Stände mit anderen Getränken aufgebaut. Bier, Radler, Cola, Fanta, Bluna und Apfelschorle (alle 0,3l) kosten 3 Euro; Wasser gibt es für 2,50 Euro. Sekt und Wodka Red Bull kosten 6 Euro, Aperol Spritz 7 Euro (alle (0,2l). Shots „Berliner Luft“ und Mexikaner (alle 2cl) kosten 2 Euro. Außerdem gibt es Food Trucks, Verkaufsstände, Promostände der Sponsoren und Stände von gemeinnützigen Vereinen.

Für die Kids gibt es kostenlos Hüpfburgen, Bastel-Stände und Schminken. Die Toilettennutzung ist kostenfrei, wer möchte, kann dort einen kleinen Salär spenden.

