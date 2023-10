Rü-Autoverdrängung: Stadt Essen lädt zur Info-Veranstaltung

Essen. Mitarbeiter der Stadt und des beauftragten Planerbüros erläutern die in Rüttenscheid vorgesehenen Verkehrsmaßnahmen und beantworten dazu Fragen.

Zu einer Informationsveranstaltung zur geplanten Autoverdrängung auf der Rüttenscheider Straße lädt die Stadt Essen am Freitag, 3. November ein. Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des beauftragten Planungsbüros „Planersocietät“ wollen die vorgesehenen Maßnahmen erläutern und Fragen beantworten. Die Veranstaltung findet von 16.30 bis 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt.

Geplant ist, wie mehrfach berichtet, einen Teil der Rü in eine Einbahnstraße zu verwandeln, ferner an Freitagen und Samstagen abends einen Abschnitt der Straße komplett zu sperren sowie am Nord- und am Süd-Ende der Rü die Einfahrt für Autofahrer zu unterbinden. Ziel ist es, mindestens die Hälfte des Autoverkehrs von der Rüttenscheider Straße wegzuleiten und Radfahrern mehr Raum zu verschaffen.

Fahrradverbände übergeben Petition an den OB, der das Thema „versachlichen“ will

Während die Rüttenscheider Einzelhändler am Samstag (28.10.) eine Demonstration veranstalteten, hatten die vier Essener Fahrradverbände am Tag zuvor Gelegenheit zu einem Besuch bei Oberbürgermeister Thomas Kufen. Dabei übergaben sie dem OB eine Petition mit über 5000 Unterschriften, die die Maßnahmen begrüßen. Der OB, der die Sperren unterstützt, habe seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Infoveranstaltung „zur Versachlichung“ beitrage.

Für die Teilnahme bittet die Stadt Essen um eine Anmeldung per E-Mail an aktionen@presseamt.essen.de

