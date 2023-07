Rucksack voller Energy-Drinks: Polizei Essen sucht Ladendieb

Essen. Ein Diebstahl einem Supermarkt an der Haedenkampstraße scheiterte an der Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters. Dennoch konnte der Täter flüchten.

Schlaff, durstig und abgebrannt - so hat sich vielleicht der Unbekannte gefühlt, der am 27. Januar in einem Supermarkt an der Haedenkampstraße in Essen-Altendorf seinen Rucksack voll mit Energy-Drinks gestopft hat und damit in Richtung Ausgang huschte.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Ein Mitarbeiter bemerkte das Vorhaben, sprach den mutmaßlichen Dieb an und griff nach dem Rucksack. Bei einer kurzen Rangelei riss einer der Henkel, sodass der Mann ohne Beute in Richtung Altendorfer Straße flüchten musste.

Die Polizei Essen hat am Dienstag ein Foto des Gesuchten veröffentlicht und hofft auf Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen