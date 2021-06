Rotary-Club kooperiert mit Leibniz-Gymnasium in Altenessen

Essen-Altenessen. Der Rotary-Club Essen-Gruga unterstützt ein Essener Gymnasium. Die Zusammenarbeit geht dabei über finanzielle Unterstützung hinaus.

Der Rotary Club Essen-Gruga und das Leibniz-Gymnasium Altenessen kooperieren ab sofort miteinander. Die Zusammenarbeit erstreckt sich neben finanzieller Unterstützung über die Vermittlung von Praktika, das Organisieren von Coachings, Berufsberatungen und Stipendien bis zur Durchführung von Exkursionen und Firmenbesuchen.

Ute Engelhardt, Präsidentin des Rotary Club Essen-Gruga: „Wir wissen doch alle, dass Bildung auch von den Rahmenbedingungen abhängt und wenn die Schule ein Ort ist, den man mitgestalten kann und an dem sich alle wohlfühlen, ist die Lernbereitschaft größer.“ Es gehe darum, den Jugendlichen einen guten Start in ihr Berufsleben zu ermöglichen. Martin Tenhaven, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums, ergänzt: „Es ist eine Freude, zu beobachten, mit wie viel Schwung alle Beteiligten an ganz unterschiedlichen Projekten mitwirken.“

Neumöblierung der Bibliotheken

Startschuss der Kooperation waren die Neugestaltungen und Neumöblierungen der Bibliotheken an beiden Standorten des Leibniz-Gymnasiums. Der Rotary-Club Essen-Gruga unterstützte hier mit 4500 Euro und hat die Elisabeth-Wagener-Stiftung gewinnen können, ebenfalls 3000 Euro zu spenden. Das Möbelhaus Hensel in Altenessen hat, neben fachlicher Beratung, zusätzlich 850 Euro für den neuen Teppich der Bibliothek gespendet. Die Bibliothek am Standort Mallinckrodtstraße erhielt neue Gardinen und neue Möbel, die Bibliothek am Standort Stankeitstraße eine neue Gestaltung und neue Möbel.

Als Anschlussprojekt ist die Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Schulhofs vorgesehen. Die neue Gestaltung und Möblierung des Schulhofes wird in gemeinsamen Workshops mit den Schülern und Schülerinnen entwickelt. Danach geht es in die praktische Umsetzung, bei der die Rotarier zusammen mit den Schülern die Schulhof-Möbel bauen wollen.

