Rot-Weiss Essen und Leibniz-Gymnasium feiern Kooperation

Essen-Altenessen. Der Fußballverein Rot-Weiss Essen und das Leibniz-Gymnasium arbeiten seit zehn Jahren zusammen. Die Kooperation besteht aus mehreren Bausteinen.

Seit zehn Jahren kooperieren das Leibniz-Gymnasium in Altenessen und der Essener Fußballverein Rot-Weiss Essen (RWE). Die durch den Deutschen Fußballbund (DFB) offiziell bestätigte Partnerschaft soll auch einen sozialen Mehrwert schaffen – so lernen Schüler fair miteinander umzugehen und als Mannschaft zusammenzuhalten. Die Kooperation beinhaltet mehrere Elemente.

Martin Tenhaven, Schulleiter des Leibniz-Gymnasium, freut sich über die langjährige Partnerschaft. Die Begeisterung der Schüler sei enorm: „Zusammen mit dem besten Verein spielen wir den wohl schönsten Mannschaftssport.“

RWE und Leibniz-Gymnasium: Kicken und gute Noten schreiben

Wie sieht die Kooperation in der Praxis aus? Die Fünft- bis Achtklässler können an einer zweimal wöchentlich stattfindenden Fußball-AG teilnehmen. Geleitet wird das Training durch Dirk Helmig, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums des RWE und Erik Bardenberg, Lehrer für Sport und Französisch.

Rund 60 Schüler sind dabei. Bardenberg erklärt, dass neben dem Fußball viel Wert auf das Sozialverhalten und Fairplay gelegt werde. „Zeigen die Jungen in der Schule oder auf dem Spielfeld unerwünschtes Verhalten, gehen sie auch mal eine Woche lang nicht zum Training. Das wissen die Schüler und wir merken, dass das Engagement, dabei zu sein groß ist.“ Einige würden schließlich den Traum vom Profifußballer beim RWE leben.

Leibniz-Schüler bei RWE-Bessermachern dabei

Als zweites Element profitiert das Gymnasium durch die Bildungsarbeit des RWE und die Initiative „Essener Chancen“: Das Projekt „Bessermacher“ bietet auf dem Gelände des RWE-Nachwuchsleistungszentrum an der Seumannstraße Nachhilfeunterricht an. Schülerinnen und Schüler des Leibniz-Gymnasiums, des Nord-Ost-Gymnasiums und der Helmut-Rahn-Realschule werden auf ihrem Weg zum Schulabschluss begleitet. In der Sommerschule können die Jugendlichen zudem während der Ferienzeit Schulstoff nachholen und sich auf Prüfungen vorbereiten.

Weiterer Bestandteil der Kooperation sind die durch den RWE durchgeführten Trainerlehrgänge zum DFB-Junior-Coach. 14 Schülerinnen und Schüler des Sportleistungskurses des Gymnasiums wurden in den vergangenen Jahren durch die 40-stündigen Schulungen ausgebildet. Ziel auch dabei: Nachwuchs fördern und Jugendliche für soziales Engagement begeistern.

Unterm Strich stoße die Zusammenarbeit von RWE und Schule auf Begeisterung unter den Schülern: „ Oft kommen Schüler der Oberstufe zu mir und erinnern sich an die Fußball-AG zu Beginn ihrer Zeit auf dem Gymnasium“, sagt Helmig und ergänzt: „Es ist toll die Entwicklung der Jugendlichen zu beobachten.“

