Rot-Weiss-Essen-Logo: Schüler und Senioren gemeinsam kreativ

Essen-Altenessen. Essener Gymnasiasten haben zusammen mit Senioren einer Awo-Einrichtung ein Kunstprojekt gestartet. Darum profitieren beide Gruppen.

Eine Leinwand, gute Ideen, neun angehenden Abiturienten und Abiturientinnen des Don-Bosco-Gymnasiums und zehn kreative Senioren und Seniorinnen, von denen die älteste stolze 100 Jahre alt ist: Mehr brauchte es nicht für die generationenübergreifende Kunstaktion des Borbecker Gymnasiums und des Friedrich-Ebert-Zentrums der Awo an der Altenessener Schonnefeldstraße. Bleiben wird ein großformatiges Wandbild, das bald das Foyer der Senioreneinrichtung zieren wird.

Seniorenzentrum in Essen für junge Menschen öffnen

„Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist das eine schöne Aktion, die Farbe in den Alltag bringt“, sagt Pia Doil vom Sozialen Dienst des „Friedrich“, während sie dem Treiben im improvisierten Atelier zuschaut. Sie hat die Kooperation angestoßen, wollte nicht nur den älteren Menschen Freiraum für Kreativität geben, sondern auch das Haus für junge Menschen öffnen.

Auf der Leinwand entsteht eine Collage. Die Zeche Zollverein ist darauf zu sehen, die Villa Hügel, der Bottroper Tetraeder, verschiedene Wappen von Ruhrgebiets-Fußballclubs und mehr. Bewohner Günther Lis (65) kümmert sich um den blauen Himmel rund um den Tetraeder: „Das macht Spaß und bringt Abwechslung“, sagt er.

Ruhrgebiets-Motive aus großer Leinwand in Essener Seniorenzentrum

Kunstlehrer Thorsten Saat, der mit seinen Schülern und Schülerinnen vom Don-Bosco-Gymnasium einen ganzen Tag Zeit für das Projekt bekommen hat, erläutert: „Wir haben uns vorher überlegt, was wir machen können, um die Seniorinnen und Senioren zu interessieren und praktisch mit einzubeziehen. Da hatten wir die Idee mit den Ruhrgebiets-Motiven und dem großen Bild, an dem alle gleichzeitig arbeiten können.“ Schülerin Maria Tyszkiewicz (18) ergänzt: „Ich bin so das erste Mal ins Haus gekommen, obwohl ich nur rund zehn Minuten entfernt wohne.“

Awo-Geschäftsführer Oliver Kern ist extra nach Altenessen gekommen, um dem Kooperationspartner zu danken: „Es ist toll, wenn wir ein spannendes Projekt für unsere Bewohnerinnen und Bewohnern bieten und gleichzeitig den Jugendlichen zeigen können, dass in unserem Häusern richtiges buntes Leben stattfindet.“

