Fans von Rot-Weiss Essen zündeten nach dem Sieg über Zweitligist Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal Pyrotechnik. Am Dienstag steht das nächste Spiel an.

Corona Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal: Polizei appelliert an die Fans

Essen. Rot-Weiss Essen trifft am Dienstag im DFB Pokal auf den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Die Polizei bereitet sich vor und appelliert an Fans.

Die Fußballer von Rot-Weiss Essen treffen am Dienstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr, auf das Team von Bayer Leverkusen. Zuschauer dürfen nicht dabei sein. Für viele RWE-Fans ist dieses Achtelfinale des DFB-Pokals jedoch der Höhepunkt der Saison, was die Polizei in Corona-Zeiten vor Herausforderungen stellt.

„Zu einer Ansammlung, wie es sie nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am 23. Dezember vergangenen Jahres gab, darf es unter Berücksichtigung der derzeitigen Infektionslage nicht kommen“, erklärt ein Polizeisprecher.

Nach dem letzten DFB-Spiel wurden Feuerwerkskörper gezündet

Nach dem 3:2-Sieg des Regionalligisten gegen Fortuna Düsseldorf war nicht nur der Jubel auf dem Rasen, sondern auch vor dem Stadion riesig. Bis ins Stadion war schon kurz nach Schlusspfiff das Hupen der Autos von der Hafenstraße zu hören. Warnblinker und Feuerwerk leuchteten, zu Fuß zogen einige Fans Richtung Stadion. „Der RWE ist wieder da“, skandierten sie vor dem Stadion. Die Mannschaft kam zumindest in Sichtweite und ließ sich von den Fans bejubeln.

Vor dem Spiel am Dienstag macht die Polizei deutlich: „Das Betreten des Stadiongeländes ist unzulässig. Aufgrund der Corona-Pandemie möchten wir auf die aktuelle Coronaschutzverordnung hinweisen und appellieren an die Fans, egal wie das Spiel ausgeht, sich für das Wohl der Allgemeinheit und die Gesundheit Einzelner an die entsprechenden Regeln zu halten.“

Die Stadt Essen und die Polizei Essen werden vor, während und nach dem Spiel im Einsatz sein, um die Einhaltung der Coronaschutzverordnung zu überwachen und kündigen an, bei Verstößen konsequent einzuschreiten.