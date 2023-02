Rosenmontagszug zieht durch Rüttenscheid: Das sind die Infos

Karneval in Essen: Mächtig was los war beim Rosenmontagszug im Jahr 2019 in Rüttenscheid – insgesamt 80.000 Menschen waren damals auf den Beinen. (Archivfoto)

Essen-Rüttenscheid. Bis zu 80.000 Menschen werden am Rosenmontag in Essen-Rüttenscheid erwartet: Nach der Corona-Pause zieht der Karnevalszug durch den Stadtteil.

Nach drei Jahren ist es für die Essener Jecken wieder soweit: Der Rosenmontagszug in Essen-Rüttenscheid findet nach zwei Corona-bedingten Ausfällen wieder statt. Das Festkomitee Essener Karneval hofft auf bis zu 80.000 Menschen, die sich das bunte Spektakel auf den Straßen anschauen werden. „Es scheint, dass uns Petrus wohl gesonnen ist“, blickt Zugleiterin Nicole Steeger im Gespräch mit unserer Redaktion mit einer gehörigen Portion Optimismus auf den Montag (20.2.). 80.000 Menschen – das wären so viele wie bei der Auflage 2019; 2020 waren es circa 40.000.

Karneval in Essen – Motto: „In Essen geht’s rund, unser Brauchtum ist bunt“

Wie die gesamte Session 2022/23 steht auch der Rosenmontag in Rüttenscheid unter dem Motto „In Essen geht’s rund, unser Brauchtum ist bunt“. Und noch bunter als in der Vergangenheit soll es tatsächlich auf den Straßen zugehen; denn die Wagen sollen in diesem Jahr farbenfroher daherkommen, kündigt Nicole Steeger an. Die Karnevalsgesellschaften hätten sich dafür ins Zeug gelegt. Im Vergleich zu den vergangenen Auflagen gibt es aber eine Änderung. „Wir werden mehr Fußgruppen haben“, sagt die Zugleiterin. Das liege daran, dass – wie bei so vielem – auch die Preise für Wagen gestiegen seien.

Ab 10 Uhr werden sämtliche Fahrzeuge auf dem Parkplatz P2 an der Messe Essen überprüft und von der Stadt abgenommen. Der TÜV Nord teilt dazu mit: „Während der künstlerischen Freiheit kaum Grenzen gesetzt sind, darf ein Zugwagen erst an einer Festfahrt teilnehmen, wenn das Fahrzeug die TÜV-Prüfung bestanden hat.“

Der Karnevalszug soll sich am Montag wie traditionell in Rüttenscheid üblich um 13.11 Uhr in Bewegung setzen. Über die Rüttenscheider Straße geht es dann zum Stern und entlang der Klara-, Friederiken-, Brunnen- und Hohenzollernstraße zur Huyssenallee. Der Zug dürfte eine Gesamtlänge von einem Kilometer haben. „Es gibt fünf Zugsprecher“, kündigt Nicole Steeger an. Die Stationen sind:

Bühne an der Martinstraße (Hotel Arosa)

Bühne am Rüttenscheider Stern

Die Eule im Hotel Fabritz (Klarastraße)

Bühne an der Witteringstraße/Brunnenstraße

Ehrentribüne an der Hohenzollernstraße

Letztere wird es in diesem Jahr doch geben, das war längere Zeit unklar.

Ruhrbahn kündigt Fahrplanänderungen an – EBE-Leerung später

Der Karnevalsumzug wird Auswirkungen auf den Verkehr haben, Straßen werden gesperrt. Die Ruhrbahn teilt außerdem mit, dass die Tramlinien 101 und 106 sowie die Buslinien 142, 145, 160 und 161 im Verlauf der Zugstrecke teilweise unterbrochen werden müssen. Das gelte von 12 bis circa 17 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens. Für die betroffenen Linien werden Umleitungen eingerichtet, diese können im Detail auf ruhrbahn.de eingesehen werden.

Das jecke Treiben wird nicht nur am Rosenmontag zu Änderungen führen. Schon am Sonntag gibt es Umzüge etwa in Werden und Kettwig. Das führt dazu, dass Straßenreinigung der Entsorgungsbetriebe Essen im Einsatz sein wird. „Mit Kehrmaschinen, Besen und Müllsäcken beseitigen sie die Überreste des bunten Treibens und sorgen so dafür, dass Essens Straßen schnell wieder sauber werden“, kündigt die EBE an. Deswegen wird sich die Müllabfuhr der EBE in der nächsten Woche um einen Tag verschieben. „Auch die Gelben Tonnen werden durch die Firma Remondis einen Tag später als gewohnt geleert“, heißt es in einer Mitteilung. Zudem bleiben am Rosenmontag die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) sowie die Recyclingstationen und Grünschnitt-Annahmestellen geschlossen, das Kundencenter (0201/854 -2222) sei an diesem Tag auch nicht erreichbar.

Wie dem auch sei: Die Rüttenscheider Zugleiterin Nicole Steeger vom Festkomitee Essener Karneval hat für den Rosenmontag jedenfalls einen Wunsch: „Wir wünschen uns einen störungsfreien Zug.“

>>> INFO: Getränkeverkauf von „Odessa Wir Helfen e.V.“

In Höhe des „19 down“ auf der Rüttenscheider Straße wird es einen besonderen Getränkeverkauf geben. Die dortigen Einnahmen und Spenden durch Ehrenamtliche von „Odessa Wir Helfen e.V.“ kommen Menschen in der Ukraine zugute.

Der Verein hat bisher acht Fahrten in die Ukraine organisiert, bei der letzten wurde die Patenschaft für ein Kinderheim für Kriegswaisen im Raum Cherson/Mykolajiw übernommen.

