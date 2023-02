Rosenmontagszüge in Essen: Hier gibt es Straßensperrungen

Essen. Am Rosenmontag ziehen die Essener Karnevalisten durch Rüttenscheid und Kupferdreh. Wo und wann es zu Sperrungen kommt.

Die Rosenmontagszüge in Rüttenscheid und Kupferdreh am Montag, 20. Februar, sind mit einigen Einschränkungen für den Verkehr verbunden. Die Stadt Essen bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die betroffenen Bereiche großräumig zu umfahren.

Sperrungen während des Karnevalsumzugs durch Rüttenscheid

In Rüttenscheid startet der Karnevalsumzug traditionell um 13.11 Uhr auf dem Messeparkplatz P2 vor der Grugahalle. Danach geht es über die Rüttenscheider Straße, Klarastraße, Friederikenstraße, Brunnenstraße, Hohenzollernstraße bis zur Huyssenallee.

Im Zuge der Veranstaltung werden ab 12 Uhr bis zum Ende des Karnevalsumzugs die betroffenen Straßen gesperrt. Auch die umliegenden und abzweigenden Nebenstraßen sind von den Einschränkungen betroffen. Folgende große Kreuzungen werden in diesem Zeitraum gesperrt: Müller-Breslau-Straße/Franziskastraße, Alfredstraße/Grugaplatz, Alfredstraße/Martinstraße, Rüttenscheider Stern, Bismarckstraße, Freiheit.

Rosenmontagszug in Kupferdreh

Der Rosenmontagszug in Kupferdreh startet um 16.11 Uhr auf der Kupferdreher Straße / Höhe Hinsbecker Berg, geht entlang der Kupferdreher Straße und endet an der Abzweigung Möllneyer Ufer. Die Aufstellung des Zuges findet bereits ab 14.30 Uhr auf der Kupferdreher Straße in Höhe Hinsbecker Berg statt. Die Sperrung der Zugstrecke erfolgt ab circa 13 Uhr. Damit sind auch in Kupferdreh die umliegenden und abzweigenden Nebenstraßen von den Einschränkungen betroffen.

