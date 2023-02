Rosenmontag Essen: Dienststellen zu, Grugapark öffnet später

In Essen haben die Dienststellen am Rosenmontag geschlossen, meldet die Stadtverwaltung.

Essen. Wegen Karneval haben am Rosenmontag auch etliche Institutionen in Essen geschlossen. Was neben der Stadtverwaltung dazu gehört.

Wenn Karneval gefeiert wird, hat das auch in Essen Auswirkungen auf einige Institutionen. So kündigt beispielsweise die Stadtverwaltung an: „Am Rosenmontag, 20. Februar, bleiben alle Dienststellen der Stadtverwaltung, alle städtischen Sportstätten und Schwimmbäder geschlossen.“ Dabei bleibt es aber nicht.

Bei den Entsorgungsbetrieben Essen (EBE) kommt es ebenfalls zu Änderungen. Wegen stattfindender Karnevalsumzüge werde die Straßenreinigung im Einsatz sein. „Mit Kehrmaschinen, Besen und Müllsäcken beseitigen sie die Überreste des bunten Treibens und sorgen so dafür, dass Essens Straßen schnell wieder sauber werden“, kündigt die EBE an.

Müllabfuhr in Essen verschiebt sich wegen Karneval

Deswegen wird sich die Müllabfuhr in der nächsten Woche um einen Tag verschieben. „Auch die Gelben Tonnen werden durch die Firma Remondis einen Tag später als gewohnt geleert“, heißt es in einer Mitteilung der EBE. Zudem bleiben am Rosenmontag die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) sowie die Recyclingstationen und Grünschnitt-Annahmestellen geschlossen. Das Kundencenter der EBE (0201/854 -2222) sei an diesem Tag auch nicht erreichbar.

Die Stadtwerke Essen melden, dass das Kundenzentrum an der Rüttenscheider Straße 27-37 am Rosenmontag nicht geöffnet sein wird – vor Ort kann Kunden zum Wochenstart persönlich also nicht geholfen werden, telefonisch sind die Stadtwerke-Mitarbeiter aber von 8 bis 18 Uhr unter 0201/800-3333 erreichbar.

Der Grugapark hat am Rosenmontag nicht wie üblich geöffnet, sondern erst zum Start des Parkleuchtens ab 16 Uhr. „Die Grugapark-Einrichtungen, wie beispielsweise die Pflanzenschauhäuser, bleiben an diesem Tag geschlossen“, heißt es in einer Mitteilung aus der Gruga.

Darüber hinaus bleiben in Essen die Geschäftsstellen des Jobcenters sowie dessen Servicecenter dicht, ebenso wie der Neukundenbereich Gebäude der Bundesagentur für Arbeit am Berliner Platz. Friedhofsverwaltungen haben Montag ebenfalls geschlossen, Beisetzungen finden nicht statt. „Die Friedhöfe selbst sind geöffnet“, erklärt die Stadtverwaltung.

