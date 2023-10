Rollschuhbahn kehrt zur Essener Zeche Zollverein zurück

Essen-Stoppenberg. Nach der Premiere im letzten Winter soll die Rollschuhbahn auf Zollverein erneut aufgebaut werden. Diesmal allerdings nicht zur Weihnachtszeit.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Winter plant die Stiftung Zollverein jetzt eine Wiederholung der Rollschuhbahn auf dem Welterbe-Gelände an der Gelsenkirchener Straße.

In den Osterferien 2024 – von Montag, 25. März, bis Samstag, 6. April – dürfen Rollschuhfans in Halle fünf wieder ihre Runden drehen. Dann verwandelt sich die Industriehalle mit einem speziellen Beleuchtungskonzept und entsprechender Deko in eine Rollschuhbahn. Besonders in den Weihnachtsferien sei die Bahn laut Organisator Uwe Loch im vergangenen Winter ständig voll gewesen. Vor allem die Discoveranstaltungen seien extrem gut besucht gewesen – auch von Teilnehmern der Rollschuh-Szene aus Rotterdam, der Schweiz und Berlin.

Rollschuhbahn und Eisbahn: Gäste sollen auf nichts verzichten

Zusätzlich zur Disco gab es verschiedene Workshops und reguläre Laufzeiten. Schuhe konnte man sich vor Ort leihen oder selbst mitbringen. Manche Fans seien laut Loch jeden Tag vorbeigekommen – insgesamt seien es in drei Wochen 9000 Gäste gewesen, im Schnitt also 390 am Tag. Damals war die Rollschuhbahn in der Energiekrise ein Ersatz für die Eisbahn. In der kommenden Saison sollen beide Events möglich gemacht werden.

Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, sagte nach der Premiere der Rollschuhbahn: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, die Zahlen sprechen für sich.“ Mit der Rollschuhbahn habe das Welterbe ein neues Publikum angesprochen. Die Skater seien zum Rollschuhlaufen gekommen und hätten dabei auch das gesamte Gelände von Zollverein und seine Möglichkeiten entdeckt. Die Rollschuhbahn hat Erinnerungen an alte Zeiten geweckt und diese in die Neuzeit übertragen. Das ist sinnbildlich für den Ort Zollverein.“ Genaue Öffnungszeiten und Preise für die zweite Runde der Rollschuhbahn sollen noch bekannt gegeben werden.

