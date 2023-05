Rohrbruch in Essen-Dellwig – Häuser ohne Wasser, Straße zu

Essen. Knapp 20 Häuser im Essener Stadtteil Dellwig sind am Montag ohne Wasser. Grund ist ein Rohrbruch. Auch eine Grundschule ist betroffen.

18 Häuser an der Straße Reuenberg im Essener Stadtteil Dellwig sind seit der Nacht auf Montag, 8. Mai, ohne Wasser. Das bestätigte Stadtwerke-Sprecher Roy Daffinger am Montag Morgen. In der Straße gibt es einen Rohrbruch. Die gesamte Straße ist deshalb am Montag Morgen für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen ist auch die Grundschule am Reuenberg. Dort fällt am Montag der Unterricht aus – unter anderem, weil die Toiletten nicht betrieben werden können.

Die Stadtwerke haben Wasser-Wagen an den Schauplatz geschickt, damit die Anwohner versorgt werden können. Wann der Bruch behoben sein wird, ist am Montag Morgen noch offen. Nach Angaben von Sprecher Roy Daffinger dauert es häufig bis zu zwei Wochen, bis eine Straße nach einem Rohrbruch wieder komplett repariert und wiederhergestellt ist.

