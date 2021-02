Ein Rohrbruch hat in Essen-Katenberg ein mehrere Meter großes Loch im Gehweg hinterlassen.

Feuerwehr Rohrbruch in Essen: Das Wasser stand bis zur Kellerdecke

Essen. Ein vermeintlicher Kellerbrand hat sich in Katernberg als massiver Rohrbruch entpuppt. Tauchpumpen der Feuerwehr waren über Stunden im Einsatz.

Ein vermeintlicher Kellerbrand an der Gelsenkirchener Straße in Essen-Katernberg hat sich am frühen Freitagmorgen als Rohrbruch entpuppt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg für rund vier Stunden im Einsatz.

Wie ein Sprecher berichtete, stellten die von den Stadtwerken Essen alarmierten Einsatzkräfte zunächst eine leichte Rauchentwicklung fest. Sofort machte sich ein Trupp mit Strahlrohr und unter Atemschutz in Richtung Keller auf. Doch der war bis unter die Decke voll Wasser gelaufen.

Schnell war klar, dass es sich nicht um einen Brand handeln konnte. Zudem klaffte im Gehweg vor dem Gebäude ein etwa zwei Mal vier Meter großes Loch. Auch im Nachbarhaus stand Wasser in den Kellerräumen.

Tauchpumpen waren über Stunden im Einsatz

Nachdem alle Bewohner die betroffenen Häuser verlassen hatten, wurden die Gebäude vom Stromnetz genommen. Mit Hilfe von sechs Tauchpumpen konnten die Wassermassen über mehrere Stunden aus den Kellern gepumpt werden. Die vermeintliche Rauchentwicklung entpuppte sich schlussendlich als Wasserdampf, der vermutlich durch einen Kurzschluss entstanden war. Da der Wasserdruck auf die Gebäude immens war, überprüfte ein Statiker deren Standsicherheit, gab sie dann aber nach kurzer Begutachtung frei.

Die stromlos geschalteten Häuser sind erst einmal nicht nutzbar. Die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.