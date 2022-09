Unter dem Motto „Mal richtig abrocken“ eröffnet die Coverband Roxx musikalisch die Party vor dem Rathaus in Essen-Kettwig.

Event „Rocktober“: Neue Mottoparty am Rathaus in Essen-Kettwig

Essen-Kettwig. Vom 7. bis 9. Oktober soll es erneut rund gehen vor dem Rathaus in Essen-Kettwig. Was die Mottoparty „Rocktober“ alles zu bieten hat.

Nach der 50er-Jahre-Party und der 70er-Jahre-Party bereitet die AG für innovative Lösungen e.V. (kurz: KI) ein neues Event vor: den „Rocktober“. Vom 7. bis 9. Oktober soll es erneut rund gehen auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz.

Die Mottoparty rund um den Herbstmonat wartet verstärkt mit Ständen des heimischen Handels auf: Es gibt unter anderem Ruhrpott-Deko-Artikel, Taschen, Tücher und Schals, Schuhmode und Wohnartikel sowie Olivenöl und „rockige Deko“. Ein Fotograf bietet seine Dienste an. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt die Beteiligung der Kettwiger Kaufmannschaft dabei ist“, sagt Organisatorin Silvia Schöne.

Live-Musik an allen Veranstaltungstagen

Rock und Pop querbeet: Silvia Klatt. Foto: Veranstalter

Geöffnet ist die Mottoparty am Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Livemusik gibt es am Freitag ab 19 Uhr: Es spielt die Coverband Roxx aus Essen, ihr Motto lautet: „Mal richtig abrocken“.

Am Samstag ab 19 Uhr steht das Duo Querfeld-Beat (Mike und Silvia Klatt) auf der Bühne vor dem Rathaus. Geboten wird Rock und Pop, querbeet durch alle Genres und Epochen. Auch der Sonntag wird musikalisch: Ab 14 Uhr gibt die Entertainerin Ottilia Ehren bekannte Rocksongs zum Besten.

Bratwurst im Brötchen darf nicht fehlen

Geplant für die jüngeren Besucher sind verschiedene Kinderattraktionen sowie ein Karussell und ein lustiges Angelspiel. Zu gewinnen gibt es Süßigkeiten.

Apropos Süßes: Kuchen und Kaffee steuert eine Konditorei bei. An Ständen werden Süßwaren, gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Crêpes und Waffeln angeboten. Zudem gibt es Cocktails und Longdrinks, Fischspezialitäten, Frikandel, Fisch, einen Bierstand und Kaltgetränke sowie eine Wein- und Sektbar. Die klassische Bratwurst im Brötchen werde ebenfalls nicht fehlen, versichert Silvia Schöne.

