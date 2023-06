Rockstar Peter Maffay wird in Essen zum Supermarkt-Kassierer

Essen. Promialarm beim Discounter: Rockstar Peter Maffay sitzt am heutigen Mittwoch an der Kasse und sammelt Spenden. Was hinter dem Einsatz steckt.

Auf Kunden des Discounters Netto wartet in Essen am heutigen Mittwoch, 31. Mai, eine echte Überraschung: Rockstar Peter Maffay will sich am Abend an die Kasse des Supermarktes an der Heßlerstraße im Essener Norden setzen – und Spenden für seine Peter-Maffay-Stiftung sammeln.

Die Stiftung besteht bereits seit über 20 Jahren, sie finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Unterstützungen und hat das Ziel, Schutzräume für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu schaffen. In den eigens eingerichteten Tabalugahäusern in Deutschland, Spanien und Rumänien finden benachteiligte sowie traumatisierte Kinder und Jugendliche eine Auszeit vom Alltag in einem naturnahen Umfeld.

Der kleine grüne Drache Tabaluga feiert 40. Geburtstag

Seit 2016 unterstützt auch der Discounter Netto die Stiftung mit dem Verkauf diverser Tabaluga-Produkte. Der kleine grüne Drache, von Maffay erdacht und in Oberhausen unter anderem auch zum Musicalstar avanciert, feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Rund um das Bestehen plant der Lebensmittelhändler verschiedene Aktionen. Im vergangenen Jahr konnten nach dem dreimonatigen Spendenzeitraum insgesamt 484.384,60 Euro an die Stiftung übergeben werden.

Wer Maffay live auf der Bühne erleben will, muss ein paar Kilometer weiterreisen: Am 2. Juni kommt der 73-Jährige auf seiner aktuellen Tour ins Amphitheater Gelsenkirchen.

