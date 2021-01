Rocken hilft: Musiker machen sich für psychisch Kranke stark

Mitorganisator der Kampagne "Rocken hilft" und des Rock-Musikfestes in Essen: Ulf Weinstock.

Essen Die Essener Kampagne "Rocken hilft" setzt sich für junge Menschen mit psychischen Störungen ein - und das auch lautstark: mit dem Rock-Musikfest.

Erst 2019 feierte das Rock-Musikfest in der Essener Weststadthalle Premiere, 2020 fiel es coronabedingt aus - und trotzdem sieht Mitorganisator Ulf Weinstock eine große Zukunft: "Mein Ziel ist es, dass das Rockmusik-Fest mal einen Namen hat wie das Turock Open Air oder Essen Original." Der Erlös des neuen Formats soll jungen Menschen mit psychischen Störungen helfen. Auch in der coronabedingten Festivalpause machen die Musiker lautstark auf das Thema aufmerksam.

Caliban-Frontmann: "Ich schreie mir meine Lasten auf der Bühne aus dem Leib"

So sagt etwa Andreas Dörner, Frontmann der Metalcore-Band Caliban, dass psychische und mentale Krankheiten zu Tragödien führen könnten, wenn den Betroffenen nicht geholfen werde. "Schreit auf, wenn Ihr Hilfe braucht", fordert Dörner. "Ich schreie mir meine Lasten auf der Bühne aus dem Leib, ein gutes Ventil." Es ist eins von vielen Statements, die Weinstock und seine Mitstreiter für ihre Kampagne gesammelt haben.

"Es berührt mich, dass so eine Riesenband da mitmacht", sagt Weinstock, der als kaufmännischer Angestellter arbeitet und Teil des Instrumentalduos Pradonium ist. Seine Hoffnung: Wenn sich bekannte Künstler offen über psychische Störungen äußern, ermutige das Betroffene und trage zur Entstigmatisierung bei.

Zumal das Rockmusikfest und die Statements der Musiker eine viel breitere Zielgruppe erreichen, als nur der Verein "Helfen bewegt", der die Kampagne "Rocken hilft" ins Leben gerufen hat und das Festival veranstaltet. Wobei die Bandbreite keineswegs beliebig dehnbar sei, wie Weinstock betont: "Es geht bei uns um Rock, Metal, Hardcore - nicht um die Popszene." So traten beim Rock-Musikfest 2019 etwa Breathe Atlantis, König Kobra und Annisokay auf. Zum Spendenerlös trug auch das Tattoostudio 1971 bei, das Konzertbesucher für die gute Sache tätowierte. Das Geld ging an die Essener Prof. Dr. Christian Eggers-Stiftung, die psychisch kranken Kindern und Jugendlichen hilft.

Heaven Shall Burn, Kasalla und Schandmaul werben für "Rocken hilft"

Genauso sollte es auch beim zweiten Rock Musikfest im September 2020 sein, das der Pandemie zum Opfer fiel. Das Festival soll am 25. September 2021 nachgeholt werden. Bis dahin lässt der Verein "Rocken hilft" die Musiker sprechen: Da werben nun Heaven Shall Burn oder Kasalla für mehr Akzeptanz für psychisch erkrankte Menschen, da mahnt Schandmaul: "Ein gebrochenes Bein kann man sehen, eine psychische Erkrankung bleibt oft auf den ersten Blick verborgen." Hilfe brauchten die Betroffenen trotzdem.

Betroffene fühlen sich durch die Statements der Musiker bestärkt

Erste Hilfe leisten oft schon die Statements, die der Verein über soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram verbreitet. So habe der Schandmaul-Post zahllose Likes bekommen und bewegende Reaktionen von Betroffenen. Viele fühlten sich bestärkt oder erstmals wahrgenommen: "Toll, dass Ihr uns hört." Ulf Weinstock hofft, dass sich mit der Kampagne auch das Motto des Stiftungsgründers Prof. Eggers verbreitet: "Es ist keine Schwäche, sich helfen zu lassen, sondern eine Stärke!" Der Essener Kinder- und Jugendpsychiater, der für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz erhielt, verstarb vor einem Jahr im Januar 2020.

Eggers Botschaft will die Kampagne "Rocken hilft" weiterverbreiten. Dass sich inzwischen Musiker selbst dafür melden, liege wohl auch daran, "dass die Menschen in der Rock- und Metal-Szene entspannter mit dem Thema umgehen, es teils auch in ihren Songtexten anklingt", sagt Weinstock.

Der Verein sei "unglaublich stolz" dass man auch die amerikanische Post-Grunge-Gruppe Grey Daze für die Kampagne gewonnen habe. Sänger der Band war Chester Bennington, der vor allem als Frontmann von Linkin Park bekannt sein dürfte. Bennington litt unter Depressionen und Suchtproblemen und nahm sich im Juli 2017 das Leben. Seine Bandkollegen von Grey Daze erklären nun, dass ihnen das Thema „psychische Erkrankungen“ enorm wichtig sei. Er sei dankbar für die prominente Unterstützung, sagt Weinstock, schließlich stehe hinter "Rocken hilft" nur eine handvoll Leute: "Da steckt keine Agentur dahinter - nur unser Herzblut."

+++ Weitere Informationen zum Rock Musikfest und den Akteuren dahinter +++

Das Rock Musikfest soll am 25. September 2021 in der Weststadthalle stattfinden, die für 2020 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Lineup ist in Vorbereitung. Infos auf: www.rockmusikfest.de

Mehr zum Verein "Helfen bewegt" auf: www.helfen-bewegt.de

Und zur Kampagne "Rocken hilft" auf: www.rockenhilft.de

Über die Arbeit der Prof. Dr. Christian Eggers-Stiftung kann man sich hier informieren: www.eggersstiftung.de

