Robbie Williams ganz exklusiv: Popstar tritt in Essen auf

Mit Welthits wie „Angels“, „Let Me Entertain You“ hat Pop-Star Robbie Williams (49) die Herzen von Millionen Musikfans auf dem ganzen Globus erobert. Nun kommt der Weltstar überraschend nach Essen. An diesem Samstag (21. Oktober) adelt der Brite das Jubiläumsfest des Essener Energiekonzerns RWE: mit einem Exklusivkonzert nur für die Beschäftigten des Energie-Giganten.

Das Event steigt in der Messe Essen, dort feiert die RWE-Belegschaft das 125-jährige Bestehen des Traditions-Unternehmens. Gebucht sind die Hallen 4, 5 und 6. Schade für leidenschaftliche Robbie Williams-Fans: Nur die 10.000 eingeladenen Beschäftigten kommen in den Genuss des Überraschungskonzerts. Wie zu hören ist, wird sein Auftritt in Essen gut eine Stunde dauern.

Wie hoch seine Gage sein wird? In welchem Hotel Robbie Williams nach dem Konzert sein Haupt betten wird? Alles das bleibt top-secret.

Aktuell hat der Energiekonzern, der 1898 als „Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG“ gegründet wurde, weltweit rund 20.000 Beschäftigte. Zur Jubiläumsfete am Stammsitz in Essen werden nicht nur die einheimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anreisen, sondern auch die Kollegen von Übersee, etwa aus den USA oder Australien. Der Weltstar und der Weltkonzern – der Auftritt von Robbie Williams deckt sich mit dem globalen Anspruch des Essener Unternehmens.

Die große Party am Samstag in Essen bildet den Abschluss der Jubiläumsveranstaltungen. Allein schon die Verpflichtung von Robbie Williams deutet darauf hin, dass sich der Essener Energiekonzern die Sause in der Messe Essen etwas kosten lassen wird.

Das Catering, so heißt es, übernimmt der Essener Gastronom Hubert Imhoff, und aus Essen kommt auch das Pilsener Bier, das aus den Zapfhähnen schäumen soll. RWE soll bei der Stauder Brauerei dem Vernehmen nach mehrere Tausend Liter Bier bestellt haben.

Die vielleicht größte Geburtstagsfeier der letzten Jahrzehnte in Essen soll um 17.30 Uhr beginnen. Die Ansprache von Konzernchef Markus Krebber dürfte um kurz vor 18 Uhr über die Bühne gehen, auch Ehrungen sind vorgesehen. Mit dem „Grand Finale“ endet der offizielle Teil, nach einer Pause beginnt der gemütliche und gesellige Teil der rauschenden Partynacht mit Gesang und Tanz.

RWE-Credo: „Wir sind die, die seit 1898 an die Energie von morgen glauben“

Robbie Williams, dessen Karriere mit der Boygroup „Take That“ begonnen hat, hat im Laufe seiner Karriere weltweit mehr als 77 Millionen Tonträger verkauft und ist dafür mit Dutzenden Goldenen und Platin-Schallplatten überhäuft worden. 18 Mal wurde der bekennende Fußballfan mit dem Brit Award ausgezeichnet. In Deutschland erhielt Robbie Williams mehrfach den Echo in der Kategorie „Bester Internationaler Künstler“ oder den „Bambi“ in der Sparte Entertainment. Ein Millionen-Publikum an den Bildschirmen kennt ihn von mehreren Auftritten in Thomas Gottschalks Kult-Show „Wetten, dass . . . .“

Der RWE-Konzern gehört zusammen mit Vattenfall, EnBW und Eon zu den großen vier Energieversorgungsunternehmen. Nach dem Start als „Pionier der Industriegesellschaft“ versteht sich RWE heute als internationaler Treiber der grünen Energiewende. Eigenen Angaben zufolge investieren die Essener mehr als 50 Millionen Euro vor allem in Amerika und Europa in erneuerbare Energien und moderne Technologien. Zum Selbstverständnis des Essener Konzerns heißt es auf der Webseite rwe.com: „Wir sind die, die seit 1898 an die Energie von morgen glauben und bis 2040 klimaneutral sind.“

