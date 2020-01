Rita V. (71) in Essen mittlerweile seit fast zwei Wochen weg

Essen. Am Sonntag, 5. Januar, verschwand Rita V. (71) aus einem Altenheim im Essener Stadtteil Horst. Die Polizei hat jetzt erneut nach ihr gesucht.

Fast zwei Wochen nach dem Verschwinden von Rita V. (71) aus einem Seniorenheim im Essener Stadtteil Horst gibt es weiter keine Spur der Vermissten. Die Polizei hat in dieser Woche erneut aufwändig nach der Frau gesucht.

Eingesetzt wurde eine Drohne, die per Video Übersichtsbilder lieferte von unzugänglichen Grünzügen in den Stadtteilen Eiberg, Horst und Freisenbruch. Rita V., die als „krankheitsbedingt orientierungslos“ beschrieben wird, verschwand am Sonntag, 5. Januar, aus einem Pflegezentrum an der Dahlhauser Straße. Um die Frau zu finden, hat die Polizei mittlerweile Hubschrauber eingesetzt, Such-Hunde und eine große Zahl von Polizisten, die Bereiche abgesucht haben. Bislang ohne Erfolg.

Rita V. ist 1,65 Meter groß, dünn und vermutlich mit einer grauen Hose mit rosa Streifen, einer braunen Jacke, einem lilafarbenen Pullover und schwarzen Schuhen unterwegs. Hinweise unter der Notrufnummer 110 oder bei der Polizei-Zentralnummer unter 0201/829-0.