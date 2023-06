Riskanter Leichtsinn: Ruhrverband zeigt Schleusenspringer an

Gefährlicher Leichtsinn: Der Ruhrverband warnt eindringlich vor waghalsigen Sprüngen von Brücken. Das Archivbild entstand am Rhein-Herne-Kanal in Altenessen.

Essen. Der Ruhrverband hat Jugendliche angezeigt, die von der Wehrbrücke in den Baldeneysee gesprungen sind – und dazu ein Video ins Netz stellten.

Der Ruhrverband geht ab sofort verschärft gegen junge Leute vor, die waghalsige Sprünge in unbekannte Gewässer machen. Zu Beginn der Sommersaison wolle man so vor allem „riskante Nachahmungstaten“ verhindern. Gegen einige Jugendliche, die von den Dächern des Fischliftsystems und der Wehrbrücke in die Schleusenkammer am Baldeneysee gesprungen sind, hat der Ruhrverband jetzt Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Die Gruppe hatte die Sprünge gefilmt und ein Video ins Netz gestellt.

Formal geht es in der Anzeige um das Um- bzw. Überklettern von Absperrungen, um in Bereiche zu gelangen, die für die Öffentlichkeit gesperrt sind. Der Verband betont in einer Pressemitteilung allerdings, dass es ihm nicht darum gehe, das unbefugte Betreten seines Betriebsgeländes zu ahnden. „Vielmehr ist dieses konsequente Vorgehen notwendig, um Jugendliche zu schützen, die sich von dem Video zur Nachahmung dieser absolut lebensgefährlichen Aktion angestachelt fühlen könnten“, heißt es da.

Videos befeuern den lebensgefährlichen Trend

Schließlich würde der „lebensgefährliche Trend“ regelmäßig durch Videos befeuert, die riskante Manöver zeigen und in sozialen Netzwerken viral gehen. Im aktuellen Fall habe man daher den Betreiber der Videoplattform aufgefordert, das Video wegen des Verstoßes gegen seine Richtlinien zu löschen.

Vom Dach des Fischlifts am Baldeneysee sind Jugendliche in die Schleusenkammer gesprungen. Sie filmten die waghalsigen Sprünge und stellten das Video ins Internet. Der Ruhrverband hat nun Strafanzeige gestellt. Foto: Fabian Strauch / dpa

Der Verband weist darauf hin, dass prinzipiell jeder Sprung ins Wasser ein gewisses Risiko berge, weil etwaige Hindernisse unter der Wasseroberfläche nicht zu erkennen seien. Bei den Talsperren und Stauseen des Ruhrverbands sei diese Gefahr sogar erheblich größer, weil es zu betrieblich bedingten Stauspiegelschwankungen komme: „Daher kann eine Stelle, die gestern vielleicht noch tief genug war, schon heute oder morgen zu flach sein und ein Sprung zu schwersten oder sogar tödlichen Verletzungen führen!“

Ruhrverband warnt: Das Springen von Brücken ist verboten

Der „lebensgefährliche Leichtsinn sei in jedem Sommer bei Sprüngen von der Delecker und der Körbecker Brücke sowie dem Delecker Steinbruch am Möhnesee und dem Vordamm Amecke am Sorpesee zu beobachten, aber eben auch an den Gewässern auf Essener Stadtgebiet. „Selbst Sprünge von der Kupferdreher Eisenbahnbrücke in den Baldeneysee wurden schon beobachtet – dabei ist das Wasser an dieser Stelle gerade einmal 1,70 Meter tief“, warnt der Ruhrverband.

Man weise daher noch einmal eindringlich darauf hin, dass das Springen von Brücken oder anderen Bauwerken in die Gewässer des Ruhrverbandes „grundsätzlich untersagt ist und als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann“. Wer Hausfriedensbruch begehe und ihn wie im jetzigen Fall auch noch im Internet oder anderswo publik macht, müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

