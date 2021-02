Riesiges Popart-Werk geplant

Mit einem 12,5 mal zehn Meter großen XXL-Werk will der Künstler Dennis Klapschus in der Corona-Krise Optimismus in Essen verbreiten.

„Alles hält seit Monaten den Atem an, vielen geht der Atem langsam aus“. Aber: „Better Times are coming“, es werden bessere Zeiten kommen, verspricht ein Popart-Werk des Essener Künstlers Dennis Klapschus alias Deklart. Darauf zeigt er, was wir alle seit Monaten vermissen – eine innige Umarmung unter Freunden: Auf dem Popart-Werk herzen und küssen Minnie und Mickey Mouse sich, der Mundschutz ist heruntergefallen und hängt vernachlässigt an Minnies Stöckelschuh. Eine Spritze Hoffnung - oder Impfstoff - schwebt über den beiden.

In Kooperation mit dem Immobilienentwickler Kölbl & Kruse will Klapschus das Bild in XXL-Version am 16. Februar auf dem ehemaligen RWE-Gelände an der Huyssenalle 20 aufhängen, unweit des Hauptbahnhofs. Dort entwickelt Kölbl & Kruse derzeit ein Büroquartier mit 120.000 Quadratmetern Nutzfläche. Damit das Bild wie geplant bis Ostern hängen bleiben kann, wurde das deutlich kleinere Originalwerk auf wetterrobuste Mesh-Plane gedruckt - mit einem XXL-Format von 12,5 mal zehn Metern.

Verkauf für den guten Zweck

„Wir wollen in dieser Zeit etwas Optimismus verbreiten. Es braucht Kraft und eine Spritze Hoffnung“, sagt Dennis Klapschus zu seinem Vorhaben. Nach Abschluss der Aktion soll das riesige Kunstwerk in mehrere Einzelteile zerlegt und verkauft werden. Die Erlöse gehen dann an Hilfsbedürftige und soziale Einrichtungen in der Region.

Der Essener Künstler Dennis Klapschus alias Deklart vor dem Originalwerk, das aktuell in seinem Rüttenscheider Atelier hängt und bereits verkauft ist. Foto: Dennis Klapschus

„Fassaden und Masken fallen, Zusammenhalt und Lebensfreude bleiben. Bauen wir gemeinsam drauf“, bewirbt Klapschus seine Aktion.