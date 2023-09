Riesige Schlange: Haus des Döners startet in Essen-Altendorf

Essen. Eine Filiale der Imbisskette „Haus des Döners“ hat auf der Altendorfer Straße eröffnet. Der Andrang war gewaltig.

Lange Schlangen auf der Altendorfer Straße am Mittwoch: Dort hat eine Filiale des Imbissbetriebes „Haus des Döners“ eröffnet. Den Döner gab es für einen Cent. Wie in anderen Städten und auch schon in Essen geschehen, hatte sich das Angebot zuvor herumgesprochen, sodass sich am ersten Verkaufstag große Menschenmengen vor dem Ladenlokal bildeten.

Erstes „Haus des Döners“ in Essen startete im Juni 2022

Die erste „Haus des Döners“-Filiale in Essen hatte im Juni 2022 am Theaterplatz in der Nähe des Grillo-Theaters eröffnet. Auch damals bildeten sich sehr große Menschenmengen vor dem Imbissbetrieb. Das „Haus des Döners“ ist derzeit 55 Mal in Deutschland vertreten.

