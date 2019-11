Rentner aus Essen-Überruhr sucht Senioren zum Wandern

Ein Rentner aus Überruhr sucht sportliche Wander- und Radfreunde im Seniorenalter, die Lust haben, ein- bis zweimal monatlich mit ihm auf Tour zu gehen. Egon Schultz (70) will sprichwörtlich neue Wege gehen: Vor vier Jahren gründete der sportliche Senior eine Fahrradtruppe und taufte sie „Revier-Radler“. Seitdem treffen sich aktive Männer und Frauen im besten Alter immer dienstags um zehn Uhr an der „Zornigen Ameise“ (Rellinghausen), um lange Touren zu starten – mittlerweile bis weit über die Stadtgrenzen von Essen hinaus. „Die meisten Teilnehmer fahren mittlerweile mit einem E-Bike“, berichtet Schultz. Weil die Resonanz immer größer wurde, gründete Schultz zwei weitere Fahrradtreffs, in denen er sich noch regelmäßig blicken lässt. Die „Revierradler“ erreichten unterdessen einige Prominenz in den südlichen Stadtteilen, weil sie auch regelmäßig an Aktionen wie dem „Stadtradeln“ teilnehmen.

Jetzt werden Wanderer gesucht

Und jetzt? „Suche ich motivierte Rentner im jungen Alter, die noch ohne Elektro-Motor auskommen und radeln und vor allem wandern wollen“, sagt Schultz. Dabei geht es nicht um Runden um den Baldeneysee, sondern um anspruchsvollere Vorhaben: „Ich wandere gern den Baldeneysteig, den Neandersteig, und auch der künftige Wanderweg nach Kettwig reizt mich“, sagt Schultz.

Es soll nicht um sportliche Höchstleistungen gehen

Dabei soll es nicht um sportliche Höchstleistungen gehen, sondern um moderates Tempo und ausreichend Pausen. „Wer Interesse hat, sollte sich einfach bei mir melden“, sagt Schultz, „dann können wir vorher mal gemeinsam einen Kaffee trinken; die menschliche Chemie muss ja auch stimmen.“https://www.waz.de/staedte/essen/muntere-radler-truppe-erobert-jeden-dienstag-das-ruhrgebiet-id11600791.html

Die „Revier-Radler“ haben sich übrigens längst zu einer richtigen Marke entwickelt: Sie tragen beim Radeln gelbe Warn-Westen mit der Aufschrift „Revier-Radler“, und im Rathaus ausgezeichnet wurden sie auch schon nach einer „Stadtradeln“-Aktion – denn die Teilnehmer sind zwar nicht mehr ganz jung, aber noch topfit. Ob Egon Schultz auch eine Wandergruppe so erfolgreich wachsen lassen kann, das ist noch offen: „Wichtig ist mir der gemeinsame Spaß an der Sache“, sagt Schultz.

„Revier-Radler“ sorgten für Verschönerung ihres Treffpunkts

Und wer sich regelmäßig in der frischen Luft bewegt, der entwickelt sich zwangsläufig auch zum Lokalpatriot, sorgt für Verbesserungen: Erst im vergangenen Jahr sorgten Schultz und die „Revier-Radler“ dafür, dass an ihrem Treffpunkt, der „Zornigen Ameise“, zwei ordentliche Bänke aufgestellt werden. Sitzgelegenheiten gab es nämlich bis dahin nicht. Kein Wunder übrigens, dass die Treffs der „Revier-Radler“ mittlerweile auch im amtlichen Fahrradkalender der Stadt Essen stehen.

Kontakt: Egon Schultz, E-Mail: egon.schultz@online.de