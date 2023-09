Übernimmt eine Gastprofessur an der Uni Duisburg-Essen: die Grünen-Politikerin Renate Künast.

Bildung Renate Künast wird Gastprofessorin an der Uni Duisburg-Essen

Essen. Sie hat zeitlebens Politik gemacht, war Ministerin und stets streitbar: Nun wird Renate Künast (Grüne) Gastprofessorin an der Uni Duisburg-Essen.

Die Spitzenpolitikerin Renate Künast kommt als Mercator-Professorin an die Universität Duisburg-Essen (UDE). Ab dem kommenden Wintersemester übernimmt die Grüne dort die Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance.

Uni Duisburg-Essen freut sich auf die Spitzenpolitikerin

Künast ist seit mehr als 20 Jahren Bundestagsabgeordnete und war von 2001 bis 2005 Landwirtschaftsministerin in der rot-grünen Bundesregierung. „Politik begleitet mich mein Leben lang“, sagt sie selbst. Ihr umfangreiches Praxiswissen gibt sie im Herbst in einem Seminar an Master-Studierende weiter. Außerdem wird sie eine öffentliche Vorlesung halten; der Termin wird laut Uni rechtzeitig bekannt gegeben.

Man freue sich außerordentlich, die streitbare Politikerin gewonnen zu haben, sagt Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, Direktor der NRW School of Governance. „In all ihren politischen Rollen ist sie immer professionell ambitioniert politisch unterwegs. Sie will gestalten, nicht verwalten.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen