Essen-Steele. Der Steeler Weihnachtsmarkt startet am 2. November und will mit der höchsten sich drehenden Tanne Europas ins Guinness-Buch der Rekorde.

Der Baum muss noch geschmückt werden, die Lichter fehlen noch, aber wenn er fertig sein wird: „Dann hat Steele den höchsten sich drehenden Weihnachtsbaum Europas“, kündigt Leon Finger, Vorsitzender des Initiativkreises City Steele, an. Er lädt ab Samstag, 2. November, auf den Weihnachtsmarkt ein. Der startet mit Musik von Sailor und Cora auf der Bühne, während die etwa 15 Meter hohe Tanne sich immer zur vollen Stunde fünf Minuten zu weihnachtlichen Melodien der Drehorgel drehen wird. Die Eintragung ins Guinness-Buch der Rekorde haben die Organisatoren bereits in Angriff genommen.

Musikalisch, unterhaltsam und kinderfreundlich soll der Steeler Weihnachtsmarkt auch bei seiner 43. Auflage sein und so gehören neben rund 70 Hütten mit bekannten und neuen Angeboten, das Bühnenprogramm mit Schlagerstars wie Sportvereinen, die ökumenische Lichtandacht, der Nikolaus im Hubschrauber und ein verkaufsoffener Sonntag (1. Dezember, 13 bis 18 Uhr dazu).

Hütten mit neuen Angeboten und alten Bekannten

Die ersten Weihnachtsbuden stehen schon, in wenigen Tagen geht es los. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Erstmals werden Besucher aus Olivenholz geschnitzte Krippenfiguren in einer der Hütten finden. „Dazu reist eigens ein Weihnachtsmarkt-Teilnehmer aus Palästina an“, sagt Finger. Gleichzeitig kämen alte Bekannte wie Monika Soutschek, die als eine der ältesten Teilnehmerinnen am längsten dabei sei: „Mit ihr kommen nicht nur Gulaschkanone, Erbsen- und Linsensuppe nach Steele, sondern ein echtes Original aus dem Essener Norden“, verspricht der Vorsitzende. Von Anfang an seien auch Fahrgeschäfte wie der Elefantenflieger dabei gewesen. Bei manchen habe der Betreiber gewechselt, bei anderen habe die nächste Generation übernommen, aber sie sind dem Steeler Weihnachtsmarkt mitunter seit vier Jahrzehnten treu.

Essen Aus dem Bühnenprogramm zum Steeler Weihnachtsmarkt Der Steeler Weihnachtsmarkt startet am Samstag, 2. November, mit dem Beginn des Lichtermarktes ab 11 Uhr auf dem Kaiser-Otto-Platz. Ab 17 Uhr geht es auf der Weihnachtsmarktbühne mit dem Programm los: Hirdes & K („Adele aus Steele“), 17.30 Uhr Greg Bannis („Ex Hot Chocolate“), 19.30 Uhr Cora („Amsterdam“) und 20.30 Uhr Sailor („Girls, Girls, Girls“). Der Weihnachtsmarkt öffnet bis 5. Januar täglich ab 11 Uhr (sonntags ab 13 Uhr), geöffnet ist er bis 20 Uhr; am 2., 8. und am 9. November bleibt er bis 22 Uhr geöffnet. In der Almstub’n auf dem Kaiser-Otto-Platz gibt es jeweils freitags und samstags ab 19 Uhr Livemusik, abwechselnd mit Sänger Sebastian, Sängerin Wally oder dem Original Mühlbacher. Der Nikolaus landet am Freitag, 6. Dezember, 15 Uhr, auf der Wiese des Schwimmvereins Steele, Westfalenstraße 210. Von dort geht es mit der Pferdekutsche mit allen Besuchern und einem Knappenquartett in Bergmannstracht zum Kaiser-Otto-Platz, dort sind Gedichte, Weihnachtslieder und eine kleine Überraschung für die Kinder geplant. Zum Bühnenprogramm zählen u.a. Antonio Macan (3. November, 15.30 Uhr); Wind (3. November, 17.30 Uhr), Seemannschor Blaue Jungs Essen (7. November, 18 Uhr); zu den Rock Classic Allstars zählen am 8. November, ab 18 Uhr, Michael Bormann (Ex-Bonfire), Steve Whalley (Ex-Slade) und Clive Jackson (Ex-Dr. & The Medics). Die TSG Veilchen Showdancer präsentieren das „Weihnachtsmärchen“ (13. November, 18 Uhr), Dana Pelizaeus tritt mit tanzbaren Popschlagern auf (16. November, 16 Uhr) und Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross stehen gemeinsam auf der Bühne (23. November, 17 Uhr), solo treten Michael Holm (14. Dezember, 17 Uhr) und Markus Becker (4. Januar, 17 Uhr) auf. Alle Informationen, das Programm und Ankündigungen stehen unter: www.wir-fuer-steele.de

Das gilt auch für zahlreiche Besucher über die Grenzen Steeles und auch Essens hinaus, die auch das Bühnenprogramm schätzen. Leon Finger weiß, dass es etwa mit Anna-Maria Zimmermann (7. Dezember, 19 Uhr) und Olaf Henning (21. Dezember, 16 Uhr) echte Bühnenmagneten gibt. Doch auch insgesamt, sagt der Vorsitzende, sei der Zulauf auf dem Weihnachtsmarkt, auch zwischen Weihnachten und Neujahr, groß und auch im neuen Jahr gut. Nur der erste Weihnachtsmarkt in Deutschland sind sie nicht mehr („Bayreuth startet schon im Oktober“).

Bühnenprogramm folgt klarer Struktur mit vielen Stilrichtungen

Abseits der Schlagermusik gibt es aber ebenso weihnachtliche Klänge und Tanzeinlagen, denn das Programm folgt laut Leon Finger einer klaren Struktur mit vielen Stilrichtungen: Nach den Schlagern an den Samstagen erklingen sonntags Gospelmusik und Weihnachtsmelodien. Dienstags übernehmen Essener Sportvereine, während es mittwochs Vorführungen wie Musicals für Kinder gibt. Donnerstags beschallen Shantychöre den Weihnachtsmarkt, freitags schließen sich Oldies und Jazz an.

In den Wechselhütten, von denen es zwölf gibt, stellen sich zudem erneut Institutionen wie Schulen, Kitas oder Vereine einen Tag oder auch eine Woche lang vor. Einige Termine für die Übernahme einer Hütte sind noch zu vergeben (Kontakt: Alfred Greifenberg, 0163-48 74 245). Der erste Steeler Lichtermarkt wiederum, der ursprünglich auf dem Grendplatz, der Fußgängerbrücke zwischen dem Verkehrsplatz West und dem Kaiser-Otto-Platz als Lichterhimmel geplant gewesen ist, falle nun wegen Sicherheitsproblemen kleiner aus, so dass die Lichter in einem Teilbereich des Kaiser-Otto-Platzes funkeln werden.

Rekordversuch und Charity-Aktion für die Aktion Lichtblicke

Drehen wird sich die riesige Tanne übrigens nicht nur zur vollen Stunde, sondern immer dann, wenn Besucher sie mit zwei Euro oder einem Chip (erhältlich für zwei Euro auf dem Weihnachtsmarkt oder kostenlos in Steeler Geschäften) „füttern“. „Das Geld geht dann an die Aktion Lichtblicke für einen Guten Zweck“, sagt Leon Finger. Damit hat der Steeler Weihnachtsmarkt nicht nur möglicherweise einen Rekord mit dem beweglichen Baum, sondern auch eine Charity-Aktion.