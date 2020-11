Reizgasalarm in der Essener City: Wohl ein Mensch verletzt

Essen. Nach einem Reizgasalarm in einem Geschäft an der Kettwiger Straße rückte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Reizgasattacke in der Essener Innenstadt ist am Mittwochmorgen nach bislang unbestätigten Meldungen wohl ein Mensch verletzt worden. Er soll in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Die Feuerwehr war wohl mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, da weitere Verletzte zunächst offenbar nicht ausgeschlossen werden konnten.

Die Substanz soll in einem Bekleidungsgeschäft an der Kettwiger Straße versprüht worden sein. Der oder die Täter sind unbekannt. Es könnte sich um einen Ladendieb gehandelt haben. Die Polizei ermittelt. (j.m.)

