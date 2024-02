Reisende weist Raucher zurecht: 23-Jähriger geht auf sie los

Essen/Duisburg. Nach einer Attacke in der S1 hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schläger im Essener Hauptbahnhof gestellt. Opfer in Klinik transportiert.

Ein 23-Jähriger hat eine Reisende in der S-Bahn 1 mit Tritten und Schlägen attackiert. Die 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bundespolizisten nahmen den Gewalttäter fest. Auslöser der Attacke war wohl, dass die Duisburgerin den Mann aufgefordert hatte, das Rauchen im Zug einzustellen.

Wie die Bundespolizei berichtete, wurden Einsatzkräfte am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr über den Angriff informiert. Mitreisende hatten den 23-Jährigen bereits festgehalten und übergaben ihn an die Beamten mit dem Hinweis, dass der guineische Staatsangehörige der Nigerianerin unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der Mann aus Willich soll die Frau zudem an den Haaren zu Boden gerissen und ihr mit der Schuhsohle ins Gesicht getreten haben.

Der Angreifer hält sich illegal in Deutschland auf

Die Duisburgerin klagte über Schmerzen im Gesicht und im Bauch. Ein angeforderter Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Recherchen ergaben, dass sich der Angreifer unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Die Polizisten sicherten die Videoaufnahmen der S-Bahn. Zudem nahmen diese Fingerabdrücke des Mannes und fotografierten ihn. Nun erwartet den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

