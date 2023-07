Reisen nach Essen: Wieder deutlich mehr Übernachtungen

Essen. Die Zahl der Übernachtungen in Essen steigt. Das Stadtmarketing folgert daraus, dass Essen ein beliebtes Reiseziel ist. Das sind die Zahlen.

Essen hat von Januar bis Mai 672.967 Übernachtungen in der Stadt zu verzeichnen gehabt, was ein Wachstum von 42,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind das 2,7 Prozent mehr. Das Jahr 2019 markierte in Bezug auf Übernachtungen in Essen das bisher erfolgreichste. Die Essen Marketing GmbH (EMG) folgert aus Daten von IT NRW: „Essen ist beliebtes Reiseziel.“ Die Stadt ziehe zunehmend mehr Freizeit-Touristen sowie Berufsreisenden an.

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

Auch bei den Ankünften legte die Stadt Essen demnach zu. Insgesamt wurden von Januar bis Mai diesen Jahres 353.022 Ankünfte verbucht, heißt es. Bedeutet: 59,3 Prozent mehr als 2022 und immer noch 7,5 Prozent mehr als 2019. „Dies erstaunt besonders mit Hinblick auf andere Städte in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf zum Beispiel verzeichnete laut Statistik einen Verlust von 6,4 Prozent bei den Ankünften“, heißt es in einer Mitteilung der EMG.

EMG sieht Corona-Tief „endgültig überwunden“

Lars Büttner, Leiter der Touristik bei der EMG freut sich über den positiven Trend und blickt sehr optimistisch in die Zukunft: „Im nordrhein-westfälischen Vergleich liegen wir bei den Zuwächsen im Spitzenbereich. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie bislang, ist abzusehen, dass dieses Übernachtungsjahr ein Rekordjahr wird. Damit wäre das Corona-Tief endgültig überwunden und sogar das ungeschlagene Jahr 2019 übertroffen.“

Auch bei den ausländischen Gästen erfreue sich Essen wachsender Beliebtheit und landet im NRW-Vergleich von Januar bis Mai auf Platz drei – hinter den Städten Köln und Düsseldorf, wenn auch mit Abstand. Büttner dazu: „Erfreulich ist vor allem, dass die Anzahl der ausländischen Besucher wieder deutlich zugenommen hat.“ Er sieht das als „sicheres Zeichen“ dafür, dass sich der Messe- und Kongress-Standort Essen sich offensichtlich wieder erholt hat.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen