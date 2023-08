Reifen von 20 Autos zerstochen - Polizei Essen sucht Zeugen

Rund um den Sachsenring in Essen-Freisenbruch sind Reifen an mindestens 20 Autos zerstört worden.

Essen. Rund um den Sachsenring sind die Pneus von mindestens 20 Autos zerstört worden. Es gibt keine Hinweise auf Klimaaktivisten. Polizei sucht Zeugen.

Reifen von mindestens 20 geparkten Autos sind in der Nacht zum Dienstag in Essen-Freisenbruch mutwillig zerstochen worden. Die Tatorte liegen rund um den Sachsenring, sagte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski am Morgen.

Es gibt bislang weder Hinweise auf den oder die Täter oder darauf, dass die Zerstörung das Werk von Klimaaktivisten gewesen sein könnte. Es wurde nicht nur die Luft abgelassen. Die Pneus wurden vorsätzlich zerstört, so Czapiewski.

Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise. Wer in der Nacht zum Dienstag Verdächtiges am Sachsenring und in nahen Seitenstraßen beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen