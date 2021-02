Coronaverstöße Reichsbürger ohne Maske sorgt für Ärger in Essener Bank

Essen. Ein mutmaßlicher Reichsbürger und Maskenverweigerer mit gefälschtem Attest widersetzte sich der Polizei. Der Staatsschutz ermittelt.

Ein mutmaßlicher Reichsbürger und Maskenverweigerer mit einem augenscheinlich falschen Attest hat nach einem renitenten Auftritt in einem Essener Geldinstitut Ärger mit der Polizei. Der Staatsschutz ermittelt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, betrat der 55-Jährige am Mittwochmorgen die Bank an der Altenessener Straße, ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als Mitarbeiter ihn darauf ansprachen, händigte der Mann ein Attest aus, dass ihn angeblich von der Maskenpflicht befreite.

Querulant störte den Kundenverkehr

Da der Mann bei einer sich anschließenden Diskussion immer wieder den Kundenverkehr störte, so die Polizei, wurde er gebeten, die Räumlichkeiten zu verlassen. Er weigerte sich jedoch. Angestellte alarmierten deshalb die Polizei.

Einen Platzverweis der Beamten kommentierte er mit den Worten: „Ich erkenne Euch und die BRD nicht an, ihr habt mir gar nichts zu sagen.“ Als die Polizisten den 55-Jährigen zwangsweise nach draußen begleiten wollten, riss er sich los und stieß einem der Beamten gegen die Brust.

Erst als ihm der Einsatz von Reizgas angedroht wurde, ließ sich der Mann ins Gewahrsam bringen. Das augenscheinlich gefälschte Attest wurde sicher gestellt. Dem Mann wird Urkundenfälschung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen.

