Regionalbahn: Klopapier in Brand, Zug muss stehen bleiben

Essen/Haltern am See. Ein Unbekannter hat in der Toilette einer Regionalbahn Klopapier entzündet. Der Zug musste stehen bleiben. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein unbekannter Fahrgast hat in der Zugtoilette der Regionalbahn (RB) 42 von Münster nach Essen in der Nacht auf Samstag eine Rolle Klopapier angezündet und somit einen Brand ausgelöst.

Als der Zug gegen 2 Uhr in der Frühe im Essener Hauptbahnhof einfuhr, wurde die Bundespolizei über das Feuer verständigt. Durch das Feuer wurde die Sprinkleranlage ausgelöst. Die Zugbegleiter fanden nach der Alarmauslösung eine verkohlte Papierrolle auf der Toilette.

Weil der Rauch durch den ganzen Zug drang, musste der Zug beim nächsten Halt in Marl-Sinsen etwa 15 Minuten lang halten. Verletzt wurde niemand.

Videoaufnahmen aus dem Zug wurden gesichert, die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizei ist jetzt auf Zeugenhinweise angewiesen: Wer hat etwas mitbekommen? Die Tat ereignete sich gegen 1.35 Uhr und 1:45 Uhr, in der Höhe des Haltepunktes Haltern am See. Hinweise an 0800/ 6 888 000.

