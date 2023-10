Regenwetter: Unsere Freizeittipps für Familien in Essen

Regenwetter: Was kann man in Essen mit Kindern machen? Zum Beispiel Minigolf auf dieser Indoor-Schwarzlicht-Anlage spielen! Wo sie ist, was dahintersteckt und viele weitere Freizeittipps, finden Sie in unserer großen Übersicht.

Essen. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür: Es wird frisch, regnerisch, ungemütlich. Was Essener Familien trotzdem in der Stadt unternehmen können.

Es wird kälter, regnerischer, kurzum: Der Herbst ist da. Die Zeit der unbeschwerten Outdoor-Aktivitäten ist vorbei, die Freizeit müssen vor allem Familien mit Kindern nun besser planen. Unsere Redaktion hat einige Tipps gesammelt, wo was in der Stadt Essen unternommen werden kann, ohne nass zu werden – natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Hier sind unsere Antworten auf die Frage:

Regenwetter – was kann man in Essen mit Kindern machen?

Indoorspielplatz Kids Country: Im Hallenspielplatz in Kray (Am Zehnthof 194) können Kinder spielen, toben, klettern, krabbeln, rutschen, springen und hüpfen. Es warten unter anderem Bällebecken, Hüpfburgen, Rollen- sowie Wellenrutsche, Kartbahn, Kletterwand, ein Fußballfeld und eine große Lego-Ecke. Die Erlebniswelt ist für Kinder im Alter von einem bis 14 Jahren geeignet. Unter 85 Zentimetern haben Kinder kostenfreien Zugang, wenn sie größer sind, zahlen sie 7,50 Euro. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3,50 Euro. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 Uhr bis 19 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag 10 bis 19 Uhr. Weitere Infos: https://www.indoorspielplatz-im-ruhrgebiet.com/

Phänomenia Erfahrungsfeld: Wo auf Zollverein früher Kumpel unter Tage schufteten, gibt es heute für Kinder einiges zu entdecken. Dazu gehört unter anderem das Phänomenia Erfahrungsfeld, das junge Entdecker die Welt der Wissenschaften, physikalischen Phänomene und menschlichen Sinne erforschen lässt. Insgesamt gibt es 120 Versuchsstationen auf 1200 Quadratmetern im Innenbereich und auf weiteren 3500 Quadratmetern auf dem Außengelände. Öffnungszeiten: samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Kinder und Jugendliche von vier bis 17 Jahren zahlen 12 Euro, Erwachsene 15 Euro. Für Kinder bis drei Jahre ist der Eintritt frei. Tickets unter https://www.erfahrungsfeld.de/ oder an der Tageskasse.

3D-Minigolf: Direkt am Limbecker Platz gelegen (Gerswidastraße 4) wartet auf Groß und Klein ein außergewöhnlicher Minigolf-Parcours: Die Anlage von „Schwarzlicht Semester“ ist komplett mit 3D-Bildern und Holographien gestaltet. Während des Spielens trägt man eine 3D-Brille, die die Anlage zum Leben erweckt. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren zahlen für ein Spiel mit 18 Loch 10 Euro Eintritt, Jugendliche und Erwachsene 12,50 Euro. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 20 Uhr (letzter Einlass); Freitag 15 bis 22 Uhr (letzter Einlass); Samstag 12 bis 22 Uhr (letzter Einlass); Sonn- und Feiertag 12 bis 19 Uhr (letzter Einlass). Der Betreiber empfiehlt, erst mit Kindern ab sechs Jahren zu kommen, damit sie den Schläger richtig halten können. Kindern unter drei Jahren wird von einem Besuch abgeraten. Infos und Buchungen: https://schwarzlicht-semester.de/

Ja, das ist tatsächlich eine Minigolf-Anlage in Essen. Sie funktioniert mit Schwarzlicht. Foto: André Hirtz

Mineralienmuseum: Im Mineralienmuseum in Kupferdreh (Kupferdreher Str. 141/143) können Kinder Meteoriten, Kristalle, Mineralien, Gesteine und Fossilien entdecken. Die Themenfelder: „Stoff der Sterne – Staub der Galaxien“, „Kristallkammer“, „Was vom Leben übrig bleibt“, „Die kristalline Welt in uns“, „Mineralien in Flora und Fauna“, „Rohstoffe – Motor der Zivilisation“ und „Klang der Steine“. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Infos: https://ruhrmuseum.de/

In Essen-Kupferdreh gibt es ein Mineralienmuseum. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Kinderkletterhalle: Bei Neoliet Easy-Climb (Graf-Beust-Allee 29) können schon Kinder ab zehn Kilo Körpergewicht die ersten Wände und Kletterelemente erklimmen. Bis zu 16 Meter hohe Sportkletter- und Spaßwände mit circa 75 Kletterrouten werden angeboten. Man bekommt vor Ort eine Einweisung von circa 20 Minuten und kann dann insgesamt 90 Minuten (inklusive der Einweisung) selbstständig loslegen. Die Öffnungszeiten: Dienstag: 10 bis 20.30 Uhr (letzter Einlass 19 Uhr), Mittwoch: 15 bis 20.30 Uhr (letzter Einlass 19 Uhr), Donnerstag: 15 bis 20.30 Uhr (letzter Einlass 19 Uhr), Freitag: 14 bis 21 Uhr (letzter Einlass 19.30 Uhr), Samstag, Sonntag, Feiertag: 10 bis 21 Uhr (letzter Einlass 19.30 Uhr). Montag ist Ruhetag. Preise: Kinder unter 14 Jahren (nur begleitet) werktags 11,90 Euro, an Sonn- und Feiertagen 13,90 Euro; Kinder unter fünf Jahren (nur begleitet) werktags 8,90 Euro, an Sonn- und Feiertagen 10,90 Euro; Erwachsene werktags 13,90 Euro, an Sonn- und Feiertagen 15,90 Euro. Infos: https://www.neoliet.de/

Bei Neoliet Easy-Climb geht es nicht für die Großen hoch hinaus. (Archivbild) Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Besuch im Familiencafé: Ein Tipp, der sich auch an Eltern mit kleineren Kindern richtet: Während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen können, gibt es für Kinder in Familiencafés eine große Auswahl an Spielzeug zum Spielen und Toben. In der Regel gibt es sowohl ein Angebot für etwas ältere Kinder als auch schon für Babys. In Essen können Eltern sowohl das Café „Löffelöhrchen“ in Werden (Brückstraße 1, https://www.loeffeloehrchen.com/) als auch „Das Anna“ in Rüttenscheid (Annastraße 35; Infos unter https://dasanna.de/) besuchen.

Im Café Löffelörhrchen sind Familien mit ihren Kindern ausdrücklich willkommen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Laserzone in Borbeck und Kray: Sich in einer Halle mit Hindernissen und Verstecken austoben und sich mit Lichtpunkten beschießen: Das funktioniert in der Laserzone in Borbeck (Wüstenhöferstraße 234) und Kray (Am Zehnthof 194). Kosten: ab 19,90 Euro für anderthalb Stunden. Geeignet für Kinder ab sieben Jahren. Weitere Infos: www.laserzone.de

„Air Hop“: Der Trampolinpark in Kray (Am Zehnthof 194) ist kein Kinderkram, sondern fordert durchaus zu sportlichen Höchstleistungen heraus. Eine der beiden Hallen ist komplett mit nahtlos aneinandergereihten Trampolinen ausgestattet. Wer mag kann die Halle also hüpfend durchqueren. Wer es spielerischer mag: Es gibt Basketballkörbe auf Trampolinen, Becken gefüllt mit Schaumstoff-Quadern und mehr. Das „Air Hop“ macht nicht nur bei Regenwetter Laune – nur leichtsinnig sollte man nicht werden. Mit Kindern heißt das: Erwachsene sollten trotz der weitläufigen Hallen regelmäßig schauen, was der Nachwuchs auf den federnden Matten so treibt. Alter: ab 1,5 Jahren. Kosten: ab 14,90 Euro für eine Stunde. Weitere Infos: www.airhoppark.de

Herbst-Wandern: Es gibt diesen abgedroschenen Spruch: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.“ Trotzdem steckt viel Wahres darin. Zwar machen Spaziergänge und Wanderungen bei gutem Wetter deutlich mehr Spaß, aber Wolken und Regen können auch etwas für sich haben, wenn man mit seinen Liebsten das besten draus macht. Die Klassiker im Norden und Süden der Stadt: Schurenbachhalde und Baldeneysee. Dazwischen gibt es natürlich viele weitere Möglichkeiten. Tipp: Kamera oder Smartphone nicht vergessen, denn auf den Wegen gelingen sicher schöne Fotomotive.

Im Herbst gelingen schöne Fotos, dafür braucht es nicht immer gutes Wetter. Hier im Bild: Der Baldeneysee in der Nähe von Haus Scheppen. Foto: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

