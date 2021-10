Regenunfall in Essen-Altendorf fordert zwei Schwerverletzte

Essen. Auf der Heinitzstraße prallten zwei Autos aufeinander. Ein 21-Jähriger und eine Frau (74) wurden in Kliniken eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

Die Kollision zweier Kleinwagen auf der regennassen Heinitzstraße in Essen-Altendorf hat am Dienstagnachmittag zwei Schwerverletzte gefordert.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war ein Seat eines 21-Jährigen gegen 16 Uhr in Höhe der Brücke am Bahnhof Essen-West vermutlich ins Rutschen und in den Gegenverkehr geraten, wo er mit einem Kia einer 74-Jährigen zusammenprallte.

Rettungskräfte brachten die Insassen in Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen ermittelt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

