Regen und Windböen: Kastanie in Essens Innenstadt entwurzelt

Essen. In Essens City ist am Hirschlandplatz ein Baum umgestürzt. Die Stadt spricht von einer Kombination aus Ereignissen, die dazu geführt hätten.

Eine entwurzelte Kastanie in der Essener Innenstadt hat in den vergangenen Tagen für einiges Aufsehen bei Passanten gesorgt. Wie es seitens der Stadtverwaltung heißt, wurde der Baum am letzten Wochenende auf dem Hirschlandplatz entwurzelt. Wie bei solchen Ereignissen üblich, gab es Befürchtungen von Menschen, dass dahinter Absicht gesteckt haben könnte.

Aus dem Rathaus heißt es am Dienstag (4.4.) dazu in einer Mitteilung aber: „Bei Rückbetrachtung des Ereignisses konnte bestätigt werden, dass keine äußerlich erkennbaren Umstände vorlagen, die ein Versagen der Standfestigkeit erkennen ließen.“ Sprich: Absicht hat demnach nicht vorgelegen.

Baum in Essen entwurzelt: Untergrund war nass, Windböen gab es

Vielmehr hätten zu dem Sturz des großen Baumes ein Zusammenspiel zwischen dem dortigen Untergrund sowie den großen Regenmengen der letzten Zeit geführt. Auf Anfrage unserer Redaktion beim Deutschen Wetterdienst (DWD) hatte es Ende vergangener Woche geheißen, dass es in Essen im vergangen März so viel geregnet hatte, wie im Vergleichszeitraum seit 90 Jahren nicht. Ähnlich nass sei es in diesem Zeitraum lediglich im März 1988 gewesen. Damals waren an der DWD-Station in Bredeney 157 mm Niederschlag gemessen worden, im vergangenen März rund 160 mm. Für die Kastanie am Hirschlandplatz offensichtlich zu viel des Guten.

Hinzu kam: Neben dem nassen Boden führt die Stadtverwaltung auch die hohen Windgeschwindigkeiten von Freitag (31.3.) auf Samstag (1.4.) als Grund an, warum der Baum zu Fall gebracht wurde. Zuletzt hatte es auch in Essen immer wieder Warnungen vor Windböen gegeben.

Firma entsorgte die entwurzelte Kastanie aus der Essener Innenstadt

Die Kombination aus Dauerregen und Wind könne „ein temporär erhöhtes Umsturzrisiko für Bäume ergeben“, so die Stadt. Der Boden am Hirschlandplatz hätte schlichtweg keine „Haltefähigkeit“ mehr aufgewiesen. Die entwurzelte Kastanie wurde nach dem Sturz von einer Firma beseitigt. Aus dem Rathaus heißt es, dass an zwei weiteren Stellen in der Stadt vergleichbare Baumstürze verzeichnet wurden. In diesen Fällen mussten die Bäume ebenfalls nicht gefällt werden, sie seien ebenfalls entwurzelt worden.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich das Wetter aktuell wieder weniger nass gestaltet, teilt die Stadtverwaltung mit: „Das hier beschriebene Risiko wird jetzt von Tag zu Tag wieder geringer." (jop)

