Recyclinghof in Werden: „Außergewöhnlich hoher Krankenstand“

Essen. Außergewöhnlich hoch sei der Krankenstand beim Recyclinghof in Essen-Werden. Deswegen kommt es dort zu Einschränkungen, meldet die EBE.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) melden, dass der Recyclinghof in Essen-Werden aktuell nur eingeschränkt geöffnet ist. „Grund ist der außergewöhnlich hohe Krankenstand, der eine Annahme von zum Beispiel Elektrogeräten, Metallschrott, Batterien, Leuchtstoffröhren oder Ölradiatoren in dieser Woche beschränkt“, heißt es seitens der EBE.

Recyclinghof in Altenessen ist weiter geöffnet

Der Recyclinghof in Altenessen an der Lierfeldstraße, die drei Recyclingstationen Mitte, Ost und Süd/Ost sowie die drei Grünannahmestellen Süd und West seien von den vorübergehenden krankheitsbedingten Einschränkungen nicht betroffenen. „Dort können Essenerinnen und Essener Abfälle aus ihrem Privathaushalt zur Wiederverwertung oder Entsorgung wie gewohnt abgeben“, heißt es in einer Mitteilung.

In Bezug auf die Situation in Werden werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, sodass der Service dort wieder in vollem Umfang genutzt werden könne.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen