Recyclinghof in Altenessen schließt krankheitsbedingt früher

Der Recyclinghof der EBE in Altenessen schließt am Freitag früher.

Essen. Die Annahmestelle an der Lierfeldstraße ist am Freitag, 22. Dezember, nur bis 15 Uhr geöffnet. Grund sei der hohe Krankenstand.

Der Recyclinghof der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) an der Lierfeldstraße in Altenessen schließt am Freitag, 22. Dezember, vorzeitig bereits um 15 Uhr. Grund sei der – wie in vielen anderen Branchen aktuell auch – der hohe Krankenstand. „Aufgrund der Ausfälle sind wir personell unterbesetzt und müssen die Annahme leider um 15 Uhr stoppen“, bedauert Thorsten Rossocha, Leiter der Recyclinghöfe der EBE. „Der Samstag bleibt davon unberührt und öffnet – zum jetzigen Stand – auch am Tag vor Heiligabend zu den bekannten Öffnungszeiten von 9 bis 15 Uhr.“

Der Recyclinghof in Werden an der Laupendahler Landstraße, die drei Recyclingstationen Mitte, Ost und Süd/Ost sowie die Grünannahmestellen Süd und West sind von den vorübergehenden krankheitsbedingten Einschränkungen nicht betroffenen. Dort können Essenerinnen und Essener Abfälle aus ihrem Privathaushalt zur Wiederverwertung oder Entsorgung bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, wie gewohnt abgeben. Allerdings bleiben diese Stationen und Annahmestellen „zwischen den Jahren“ bis zum 2. Januar 2024 geschlossen.

Die Grünannahmestelle Nord in der Stauderstr. 219 bleibt für Privatanlieferungen vom 23. Dezember bis 06. Januar geschlossen.

