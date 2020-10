Der juristische Streit um die Veröffentlichungen von Fotoaufnahmen einer Demonstration in Steele durch die Essener Polizei hat ein überraschendes Ende gefunden: Die Polizei hat den Antrag auf Revision gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster (OVG) zurückgezogen. Damit ist der Richterspruch, den das OVG im September vergangenen Jahres gefällt hatte, rechtskräftig.

Anlass für die Auseinandersetzung waren Fotoaufnahmen einer Demonstration im Mai 2018 auf dem Dreiringplatz in Steele, welche die Polizei im Internet veröffentlicht hatte. Die Kundgebung richtete sich gegen den Aufmarsch der Gruppierung „Besorgte Eltern gegen Gewalt“. Das „Bündnis Essen stellt sich quer“ ordnete diese dem politischen rechten Spektrum zu.

Teilnehmer der Gegen-Demonstration waren auf den Fotos eindeutig zu erkennen. Christian Baumann, Sprecher des Bündnisses „Essen stellt sich quer“ und damals Versammlungsleiter der Gegen-Demo sowie ein weiterer Teilnehmer gingen gerichtlich gegen die Veröffentlichung der Bilder vor. Mit Erfolg.

Oberverwaltungsgericht setzte Öffentlichkeitsarbeit der Polizei klare Grenze

Das OVG Münster setzte der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei klare Grenzen: „Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Essen waren nicht berechtigt, Fotos von einer Versammlung in Essen-Steele zu machen und diese auf dem Facebook-Profil der Polizei sowie bei Twitter zur veröffentlichen.“

Die Kammer bestätigte damit das Urteil des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen in erster Instanz. Foto- und Videoaufnahmen könnten einschüchternd oder abschreckend wirken. Teilnehmer würden dadurch in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Die Richter am OVG ließen eine Revision vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig zu, wovon die Polizei zunächst Gebrauch machte, nun aber wieder Abstand nahm.

Kläger: Urteil stärkt Grundrecht der Bürger auf Versammlungsfreiheit

„Wir freuen uns, dass nach der langwierigen Zeit nun endlich Klarheit herrscht“, kommentieren Christian Baumann und sein Mitstreiter vor Gericht den Ausgang des Verfahrens. Die Polizei habe rechtswidrig gehandelt, als sie Fotos von der Gegen-Demo in Steele machte und diese ins Netzt stellte. Dem Urteil des OVG weisen sie eine grundlegende Bedeutung zu, stärke es doch die Grundrechte der Bürger. Sie könnten Demonstration teilnehmen ohne befürchten zu müssen, in einer Kartei der Polizei zu landen. Das Ergebnis der Klage beweise, „dass es sich auszahlt, einen langen Atem zu haben”.

Warum hat die Polizei auf eine Revision verzichtet? Ein Sprecher verweist auf Nachfrage auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster von Juli diesen Jahres; auch darin geht es um Videoaufnahmen einer Kundgebung, konkret um Aufzeichnungen von festinstallierten Kameras.

Aufnahmen, die der Lenkung eines Polizeieinsatzes dienen, können zulässig sein

Auch in diesem Fall sieht das Gericht Aufzeichnungen kritisch, da diese eine einschüchternde Wirkung auf die Teilnehmer einer Demonstration haben können. Unter Umständen seien Aufnahmen aber zulässig. Und zwar dann, wenn sie der Lenkung eines Polizeieinsatzes dienten. Die Polizei sei jedoch verpflichtet, die Teilnehmer einer Kundgebung darüber zu informieren, - etwa durch Megafondurchsagen - dass Aufnahmen gemacht werden.

Die Polizei Essen nennt dies für ausreichend, um ihrer Aufgabe bei Versammlungen und Demonstrationen nachzukommen. In ihrer Öffentlichkeitsarbeit will sie sich auf Aufnahmen beschränken, die „die eingesetzten Beamten oder das eingesetzte Material im Einsatz abbilden“.

