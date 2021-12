Der Real-Markt in der Rathaus-Galerie in Essen schließt kommendes Jahr.

Innenstadt Real-Aus in der Rathaus-Galerie Essen: Was danach kommt

Essen. Der Lebensmittelmarkt Real in der Essener Innenstadt soll Ende März 2022 schließen. Nun gibt es Hinweise darauf, wer dann dort einziehen könnte

Die Schließung des SB-Marktes Real in der Rathaus-Galerie wird offenbar keine langfristige Versorgungslücke in der Innenstadt reißen. Derzeit verhandelt der Eigentümer des Einkaufszentrums HBB mit zwei Interessenten, die jeweils Teile der Ladenfläche anmieten wollen. Dabei soll es sich um einen so genannten Lebensmittel-Vollsortimenter und einen Discounter handeln.

Center-Manager Frederik Westhoff bestätigte, dass es entsprechende Gespräche gibt, nannte allerdings mit Hinweis auf die laufenden Verhandlungen keine Namen. „Wir verfolgen das Konzept, weiterhin Nahversorgung im Center anzubieten“, sagte er. Er rechnet damit, dass bis Frühjahr kommenden Jahres die Mietverträge unter Dach und Fach sein könnten.

Real betreibt den Markt seit 2007 und wird ihn wie angekündigt zum 31. März 2022 schließen. Grund: Bislang hat sich kein Käufer dafür gefunden. Seit 2020 hatte die SCP Group nach der Übernahme der Metro-Tochter zahlreiche Real-Standorte in Deutschland an andere Unternehmen aus der Lebensmittelbranche abgegeben. In diesem Zuge ist in Essen der zweite Real-Markt an der Haedenkamp-Straße an Globus gegangen. Für den Real-Markt in der Rathaus-Galerie fruchteten die Verkaufsbemühungen jedoch nicht, wie Real im Mai dieses Jahres bekannt gegeben hatte.

Riesige Real-Fläche soll aufgeteilt werden

Offenbar wollen die neuen potenziellen Mietinteressenten den Standort auch nicht von Real direkt übernehmen, sondern diesen erst nach dessen Schließung anmieten. Bis Ende Juni 2022 muss Real die Fläche an den Vermieter zurückgeben. Danach soll sie umgebaut und aufgeteilt werden. Wie viel der Vollsortimenter davon künftig nutzen möchte und wie viel der Discounter, ist nicht bekannt. Allerdings stellt Westhoff klar, dass beide zusammen weniger als die jetzt vorhandenen 7000 Quadratmeter übernehmen würden.

Real zählt zu den so genannten Ankermietern, also Großmietern, im Center, das seit zwei Jahren der Hamburger Holding HBB zusammen mit dem Investor Henderson Park gehört. Der Eigentümer hat dieses Jahr mit dem millionenschweren Umbau des Einkaufszentrums am Fuße des Rathauses begonnen und will es stärker als bislang als Dienstleistungs- und Nahversorgungs-Center aufstellen. Eine Schließung des Real-Marktes ohne eine Anschlusslösung hätte deshalb einen herben Rückschlag für die Pläne bedeutet.

Food-Court in der Rathaus-Galerie Essen wird erweitert

Erste Umbauschritte sind bereits zu sehen. So wurde in diesem Jahr die Fassade zur Porschekanzel geöffnet und bildet mit dem Café-Konzept Zuckersüß ein neues Entree. Bis Frühsommer 2022 läuft noch der Umbau des Gastronomiebereiches, der deutlich erweitert werden soll. Bekannt wurde außerdem, dass das Fitnessstudio „Gold’s Gym“ das Center stärken wird. Es wird ins Ladenlokal von „Olymp & Hades“ ziehen, die dann auf eine neue Fläche wechseln.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen