Rauchsäule und Knall: Essener Krankenhaus informiert Bürger

Über dem Evangelischen Krankenhaus in Essen-Steele wird am Donnerstag, 15. Oktober, eine weiße Rauchsäule zu sehen sein.

Essen-Steele. Wegen Arbeiten am MRT im Evangelischen Krankenhaus in Essen-Steele wird es dort am 15. Oktober eine Rauchsäule und einen Knall geben.

Wenn Anwohner des Evangelischen Krankenhauses Steele am Donnerstag, 15. Oktober, zwischen 10 und 11 Uhr eine Rauchsäule sehen und einen Knall hören, ist das kein Grund zur Besorgnis, teilt das Krankenhaus mit.

Im Rahmen des Umbaus der Radiologie und der Erneuerung des Magnetresonanztomographen (MRT) im Evangelischen Krankenhaus Essen-Steele, Am Deimelsberg 34a (ehemals Knappschaftskrankenhaus), werde am Donnerstag, 15. Oktober, nach vorheriger Sicherheitsunterweisung durch die Firma Philips am Magneten gearbeitet.

Das Kühlmittel Helium verdampft aufgrund von Wärmeentwicklung

Dabei entweiche Helium mit großem Druck über ein Rohr. Dies werde außen am Krankenhaus über dem Dach als eindrucksvolle Rauchsäule sichtbar sein, außerdem werde ein lauter Knall zu hören sein. Das freiwerdende Gas sei ungefährlich, teilt das Krankenhaus mit.

„Durch das plötzliche Abschalten der Kühlung des Permanentmagneten des MRTs verdampft das Kühlmittel, also das Helium, aufgrund der starken Wärmeentwicklung plötzlich, was als weiße Rauchsäule sichtbar wird und gegebenenfalls ein Knallgeräusch verursacht“, so Dr. Birgit Rauchfuss-Hartych, Sektionsleitung Organisation der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie.

