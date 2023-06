Rauchsäule über Essen: Windstille verhindert Inferno

Dämmstoff an einer Hausfassade hat am Mittwochabend in Essen Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte eineinhalb Stunden. Nun ermittelt die Polizei.

Fassadenteile brennen in Essen

Freisenbruch. Dämmstoff an einer Hausfassade hat am Mittwochabend in Essen Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte eineinhalb Stunden. Nun ermittelt die Polizei.

Am späten Mittwochabend brannte es lichterloh an einem Wohngebäude in Essen-Freisenbruch. Über dem Stadtteil war eine massive Rauchsäule zu sehen.

Die Feuerwehr Essen wurde gegen 23.10 alarmiert. Als das erste Löschfahrzeug am Brandort eintraf, brannte zunächst ein kleiner Teil an Dämmmaterial vor einem Haus, an dem aktuell die Fassade erneuert wird. Christoph Riße, Pressesprecher der Feuerwehr Essen, erklärt: „Es handelte sich um einen Abfallbrand. Baumaterialien, Baumüll und Dämmstoffe aus Styropor, waren vor dem Gebäude gelagert.“

Die Windstille verhinderte Schlimmeres

Im Verlauf des Einsatzes zündete das Dämmmaterial durch und es kam zum Vollbrand. Mit drei Strahlrohren konnte das Feuer schließlich nach etwa eineinhalb Stunden gelöscht werden. „Aufgrund der Windstille konnte der Rauch nach oben abziehen. Hätte der Wind anders gestanden, hätte sehr viel mehr passieren können“, so Christoph Riße. Außerdem hätten die Baumaterialien etwa 20 Meter vom Wohngebäude entfernt gelegen – ein Raucheintritt im Gebäude wäre nicht festgestellt worden.

Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Essen Horst-Eiberg. Verletzte gab es nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eventueller Brandstiftung aufgenommen. (Red.)

