Rauchsäule in Essen-Horst: Feuerwehr löscht Lagerhalle

Essen. In Essen-Horst ist am Sonntag eine Lagerhalle in Brand geraten. Eine Rauchsäule ist weithin sichtbar. Die Feuerwehr löscht den Brand aktuell.

Eine Lagerhalle ist am Sonntagnachmittag (20.12.) in Essen in Brand geraten. Die Halle liegt unweit der ehemaligen Zeche Wohlverwahrt nahe der Ruhr im Stadtteil Horst am Flehnerweg. Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass der Einsatz seit 14.40 Uhr laufe. Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer zu löschen.

Wir aktualisieren diesen Text, sobald es weitere Informationen gibt.

