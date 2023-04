Rauchmelder schlagen in Essen Alarm: Feuerwehr rückt aus

Essen. Rauchmelder haben dafür gesorgt, dass Bewohner eines Hauses in Essen schnell über ein Feuer im Haus informiert wurden. Dann kam die Feuerwehr.

Mehrere Rauchmelder haben am Donnerstagnachmittag (6.4.) in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Huttrop losgeschlagen. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und sahen bereits gegen 16.15 Uhr beim Eintreffen in der Oberschlesienstraße Rauch.

Dieser drang durch ein gekipptes Fenster im Obergeschoss, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Bewohner hatten – aufgeschreckt durch die Rauchmelder – das Gebäude schon verlassen können.

Feuerwehr Essen verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung

Da zunächst unklar war, ob sich noch weitere Menschen im Innern des Hauses aufhalten, gingen umgehend Einsatzkräfte ins Haus. „Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Glücklicherweise befand sich niemand mehr in dieser“, berichtet die Feuerwehr. Das Feuer in einer Küche sei schnell gelöscht gewesen: „Dank der frühen Branderkennung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte sich der Brand nicht weiter ausbreiten.“

Nachdem das Gebäude mithilfe eines Hochleistungslüfters vom Qualm befreit wurde, rückte die Feuerwehr wieder ab. Wegen des Einsatzes blieb die Oberschlesienstraße in Fahrtrichtung Steeler Straße am Donnerstagnachmittag für rund eine Stunde gesperrt.

