Rauchmelder alarmiert Nachbarn - Feuerwehr Essen rettet Mann

Die Feuerwehr konnte einen Bewohner eines Hauses in Essen-Überruhr retten.

Essen. Schlafender Bewohner eines Hauses in Überruhr bemerkte nichts von einem Brand in seiner Wohnung. Dank schneller Reaktionen wurde er gerettet.

Dem Piepen eines Rauchmelders und der Aufmerksamkeit eines Nachbarn hat ein Bewohner eines Hauses an der Liebrechtstraße in Essen-Überruhr womöglich sein Leben zu verdanken. Der Zeuge benachrichtigte am Dienstagmorgen die Feuerwehr, als er den Alarm hörte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits Rauch aus einem gekippten Fenster im ersten Obergeschoss. Ein Trupp unter Atemschutz und einem handgeführten Strahlrohr zur Menschenrettung eilte in die Wohnung. Deren Bewohner schlief und hatte von dem Feuer nichts mitbekommen.

Nach einer notärztlichen Behandlung wurde der etwa 40 bis 50 Jahre alte Verletzte mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die eigentliche Brandstelle war mit einigen Litern Wasser schnell gelöscht, berichtete die Feuerwehr. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund eine Stunde im Einsatz.

