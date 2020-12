Der Willy-Brandt-Platz von oben im November: In der Mitte zusammengestellte Weihnachtsmarktbuden.

Angriff Raubversuch auf dem Willy-Brandt-Platz in Essen

Essen. Raubversuch am helllichten Tag mitten in der Stadt: Eine Bande flüchtet nach einer erfolglosen Attacke auf zwei Passanten.

Nach einem Raubversuch in der Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Fünf Jugendliche hatten am Samstagnachmittag auf dem Willy-Brandt-Platz zwei Passanten (21 und 27) angegriffen. Sie wollten den Männern die Smartphones wegnehmen – was ihnen aber nicht gelang. Dann flüchteten sie. Bei der Attacke hatten sie selbst leichte Verletzungen erlitten.

Sie werden so beschrieben: Schwarze Haare, Deutsch mit Akzent. Hinweise an 0201/8290.