Ein Supermarkt an der Eleonorastraße in Essen-Rüttenscheid ist am Dienstagabend überfallen worden.

Kriminalität Raubüberfall in Rüttenscheid: Polizei Essen sucht Zeugen

Essen. An der Eleonorastraße in Essen-Rüttenscheid ist am Dienstag ein Supermarkt überfallen worden. Der Täter war bewaffnet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Essen meldet einen Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Eleonorastraße in Essen-Rüttenscheid. Demnach hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 7. Dezember, gegen 21.30 Uhr den Kassierer (18) mit einer Schusswaffe bedroht, ihn auf den Hinterkopf geschlagen und ist mit den Tageseinnahmen aus der Kasse geflüchtet. Der Täter erbeutete nach Polizei-Angaben einen vierstelligen Bargeldbetrag. Er trug eine schwarze, hüftlange Daunenjacke mit einem weißen Aufdruck auf dem Rücken. Die Kapuze war über den Kopf gezogen. Hose, Nike-Turnschuhe und Handschuhe waren ebenfalls schwarz.

Der Kassierer blieb bei dem Raubüberfall unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise an 0201 8290

