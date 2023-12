Kriminalität Raubüberfall auf Penny-Markt in Essen: Täter erbeuten Geld

Essen Die beiden Tatverdächtigen betraten den Supermarkt in Essen kurz vor Geschäftsschluss und bedrohten die Kassiererin mit einer Waffe

Ein Discounter in Essen war am Donnerstagabend (30. November) Schauplatz eines Raubüberfalls. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilt, waren die beiden mutmaßlichen Täter bewaffnet. Mit dem erbeuteten Geld ergriffen sie die Flucht. Die Fahndung läuft.

Der Tatort befindet sich auf der Frohnhauser Straße. Dort gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft zwei Discounter. Der Sprecher selbst machte keine Angaben dazu, um welchen Discounter es sich handelt. Nach Informationen dieser Zeitung war es der Penny-Markt.

Die beiden Tatverdächtigen betreten den Supermarkt um 21.20 Uhr - und ziehen die Waffe

Die beiden Tatverdächtigen betraten den Supermarkt gegen 21.20 Uhr, also zehn Minuten vor Ladenschluss. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwangen sie die 41 Jahre alte Kassiererin zur Herausgabe des Geldes. Mit der Beute ergriffen die Männer die Flucht. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die allerdings ohne Erfolg blieb.

Die Supermarkt-Räuber werden folgendermaßen beschrieben: Der eine Täter ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Maske und war mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und Hose sowie schwarzen Handschuhen bekleidet. Der zweite Täter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er habe sich mit einem gestreiften Schal vermummt und sei ebenfalls schwarz gekleidet gewesen, auch seine Handschuhe waren schwarz.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0201/8290.

