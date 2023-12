In Kray klickten die Handschellen: Vier Jugendliche sind festgenommen worden, die unter Verdacht stehen, eine Raubserie auf Essener Supermärkte verübt zu haben.

Essen Die Raubserie auf Essener Supermärkte könnte beendet sein. Die Polizei hat am Donnerstag vier verdächtige Jugendliche festgenommen.

Ist die Raubserie auf Essener Supermärkte beendet? Die Polizei meldet einen Erfolg - sie hat am Donnerstagabend vier Jugendliche festgenommen, die offenbar gerade ihren nächsten Coup vorbereiteten. So konnte ein weiterer Raub verhindert werden, teilte die Polizei am Freitag Nachmittag mit.

Die Verdächtigen sind erst 16 beziehungsweise 17 Jahre alt. In dieser Woche hatte die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet, um die Täter dingfest zu machen.

„Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen mit schwedischer Staatsangehörigkeit, einen 16-jährigen mit deutsch/türkischer Staatsangehörigkeit und einen 16- und 17-Jährigen mit Irakischer Staatsangehörigkeit“, berichtete die Polizei. Alle Jugendlichen wohnen in Essen.

Jetzt wird geklärt, wie viele Taten tatsächlich dem Quartett zugeschrieben werden können. Allein seit Anfang Oktober hatte es neun Raubüberfälle auf Essener Supermärkte gegeben.

