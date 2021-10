Öffentlichkeitsfahndung Raub in Essen-Horst: Polizei veröffentlicht Phantombilder

Essen/Bochum. Die Polizei Essen fahndet nach einem Raub mit Phantombildern. Die Unbekannten waren Richtung Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen geflüchtet.

Nach einem Raub in Essen-Horst fahndet die Polizei jetzt mit Phantombildern nach zwei Tatverdächtigen. Die 20 bis 25 Jahre alten Unbekannten sollen zusammen mit einem dritten Mann bereits am 18. September, einem Samstag, einen 20-Jährigen attackiert haben.

Gegen 2 Uhr lief der 20-Jährige in der Nacht nach Hause, als er in einem Park an der Dahlhauser Straße / Ecke Höntroper Straße auf drei junge Männer traf.

20-Jähriger wird geschlagen und getreten

Diese gingen den 20-Jährigen verbal an und schlugen ihm „unvermittelt ins Gesicht“, worauf der Mann zu Boden ging. Als er sich wieder aufrichten konnte wurde er weiter geschlagen und auch getreten. Während der 20-Jährige von zwei mutmaßlichen Tätern festgehalten wurde, verletzte ihn der Dritte leicht mit einem Messer, heißt es seitens der Polizei.

Die Unbekannten raubten dem Mann Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen. Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0201/829-0 zu melden.

Die Polizei Essen fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

